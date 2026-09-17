Havza'da öğrenciler Gazze için uçurtma uçurdu, gökyüzüne barış mesajı bıraktı - Son Dakika
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Havza'da öğrenciler Gazze için uçurtma uçurdu, gökyüzüne barış mesajı bıraktı

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Havza\'da öğrenciler Gazze için uçurtma uçurdu, gökyüzüne barış mesajı bıraktı
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Samsun'un Havza ilçesinde öğrenciler, Gazze'deki çocuklara dikkat çekmek için "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliğinde uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı. Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen etkinlikte öğrenciler, mesajlarını uçan balonlarla da gökyüzüne taşıdı.

Samsun'un Havza ilçesinde öğrenciler, Gazze'de yaşanan acılara dikkat çekmek ve savaşların gölgesindeki çocuklara barış mesajı göndermek amacıyla uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.

"Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde ilçe stadyumunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, barış ve umut mesajlarını gökyüzüne taşıdı. İlçe stadyumunda bir araya gelen öğrenciler, Türk bayrakları, pankartlar ve rengarenk uçurtmalarla etkinliğe renk kattı. Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi veren çocuklara dikkat çeken öğrenciler, barış ve umut mesajları verdi. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan mesajlar uçan balonlarla gökyüzüne bırakıldı. Öğrenciler, Türk bayrakları ve temaya uygun pankartlarla stadyumda yürüyüş yaptıktan sonra uçurtmalarını gökyüzüne saldı.

"Gökyüzü silahlara değil, çocukların gülüşlerine kalsın"

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, etkinliğin çocukların barış ve umut mesajlarını duyurması açısından anlamlı olduğunu belirtti. Ertuğ, "Bugün Havza'dan gökyüzüne saldığımız her uçurtma, Gazze'deki çocukların sessiz çığlığına ses, karanlığa umut olmuştur. İnanıyoruz ki gökyüzü silahlara değil, daima çocukların gülüşlerine ve uçurtmalarına kalacaktır" dedi.

Çocukların savaş ve acıların gölgesinde değil, güven ve huzur içerisinde büyümeleri gerektiğini ifade eden Ertuğ, etkinliğe katılan öğrenci, öğretmen ve yöneticilere teşekkür etti.

Etkinlik, öğrencilerin uçurtmalarını gökyüzüne bırakmasının ardından sona erdi. Programa ayrıca Havza Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: İHA
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