Havza\'da özel öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı gösterisi velilerden ilgi gördü

Samsun'un Havza ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından kutlama programı düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Görsel Sanatlar Öğretmeni Şehri Çol yaptı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Şehri Çol; programda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü öğrencilerimizle birlikte kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin bu anlamlı gün için büyük bir heyecanla hazırladıkları şiirleri ve gösterileri sergilemeleri bizler için çok kıymetli. Cumhuriyet, bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin en önemli simgelerinden biridir. Bizler de eğitimciler olarak öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemeyi, milli ve manevi değerlerimizi tanımalarını ve yaşatmalarını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Programda özel öğrenciler tarafından Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin şiirler okunurken, öğrenciler hazırladıkları gösterileri sahneledi. Öğrencilerin sergilediği gösteriler, programa katılan davetliler ve veliler tarafından ilgiyle izlendi.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşandığı etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle 29 Ekim'in anlam ve önemini yansıttı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa öğrenci velileri ve davetliler katıldı.