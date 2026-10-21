Havza Kaymakamı Serin, KPSS adayları için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti

Samsun'un Havza ilçesinde, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı'nın güvenli ve sorunsuz şekilde yapılması amacıyla toplantı düzenlendi.

Havza Kaymakamlığı makamında, Kaymakam Samet Serin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sınav öncesinde ve sınav sırasında alınacak güvenlik tedbirleri, adayların sınav merkezlerine ulaşımı ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıda, sınav günü kamu düzeninin korunması, sınav merkezleri çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve adayların sınav sürecini olumsuz etkileyebilecek durumların önlenmesi amacıyla kurumların görev ve sorumlulukları değerlendirildi.

Kaymakam Samet Serin, sınava girecek adaylara başarı dileyerek sınav sürecinin herkes için hayırlı olmasını temenni etti. Adayların emeklerinin karşılığını almalarını dileyen Kaymakam Serin, sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve adayların sınavlarına huzurlu bir ortamda girebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Toplantıya Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, Havza MYO Sınav Uygulama Görevlisi Ayşin Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, İlçe Emniyet Komiser Başyardımcısı Mehmet Tekinasa, İlçe Jandarma Merkez Komutanı Teğmen Semih Şahin, Bekdiğin Karakol Komutanı Gani Aydın, İlçe Nüfus Müdürü Ramis Yılmaz ile ilgililer katıldı.