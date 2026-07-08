Hisarcık itfaiye personeline orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye itfaiye personeline, orman yangınlarıyla mücadele konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Hisarcık Orman İşletme Şefi Bilal Acar tarafından gerçekleştirilen eğitimde, yangın çeşitleri, yangınlara müdahale yöntemleri, orman ve anız yangınlarında ilk müdahale ile koordinasyon, iş makinelerinin yangın sahasındaki görevleri, personel güvenliği ve kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı gibi konularda kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitimin ardından açıklamada bulunan Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, yeşil alanların korunması ve muhtemel afetlere karşı her an en üst düzey koordinasyonla hazır olunabilmesi için eğitim ve tatbikatlara büyük önem verdiklerini belirtti.

Başkan Demirtaş, itfaiye personelinin bilgi, beceri ve müdahale kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - KÜTAHYA