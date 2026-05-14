Iğdır\'da Kitap Kritiği Etkinliği

14.05.2026 15:37
Iğdır Üniversitesi'nde kitap kritik etkinliğinde 'Jonathan Livingston' ve 'Satranç' ele alındı.

Iğdır Üniversitesi Düşünce ve Kitap Topluluğu tarafından düzenlenen mayıs ayı kitap kritiği etkinliğinde, Mar tı Jonathan Livingston ve Satranç adlı eserler ele alındı. Akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı etkinlikte kitaplar farklı yönleriyle değerlendirildi.

Iğdır Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Düşünce ve Kitap Topluluğu tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen kitap okuma ve kritik etkinliklerinin mayıs ayı programı yoğun katılımla yapıldı. Topluluk üyeleri tarafından okunarak değerlendirilen Richard Bach'ın Mar tı Jonathan Livingston ile Stefan Zweig'ın Satranç adlı eserlerin kritiği, topluluğun danışman hocası Doç. Dr. Ahmet Adıgüzel'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Mehmet Ali Kırbıyık, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Murat Ali Karavelioğlu, çeşitli bölümlerde görev yapan akademisyenler ile davetli olarak Arkoz Çimento Fabrikası Genel Müdürü ve yazar Dr. Cengiz Çelik katıldı.

Topluluk üyesi öğrencilerin yanı sıra fakültenin farklı bölümlerinden öğrencilerin de ilgi gösterdiği etkinlikte, kitapların bireysel gelişim, özgürlük, insan psikolojisi ve toplumsal yönleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. - IĞDIR

Kaynak: İHA

