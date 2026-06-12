İlim Yayma Ödülleri İçin Uluslararası Strateji Çalıştayı - Son Dakika
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İlim Yayma Ödülleri İçin Uluslararası Strateji Çalıştayı

İlim Yayma Ödülleri İçin Uluslararası Strateji Çalıştayı
12.06.2026 10:33
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YÖK ve Ege Üniversitesi, İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla gerçekleştirilen "İlim Yayma Ödülleri Uluslararasılaşma Strateji Çalıştayı"na katıldı. İstanbul'da düzenlenen çalıştayda, ödül programının uluslararası düzeyde bilinirliğinin artırılmasına yönelik stratejik adımlar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Çalıştay kapsamında ortaya konulan görüş ve önerilerin, İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası ölçekte daha güçlü bir marka haline gelmesine ve Türkiye'nin ilim ve bilim alanındaki birikiminin küresel düzeyde daha görünür olmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum" diye konuştu.

Çalıştay ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, "Çalıştayda, Türkiye'nin bilimsel potansiyelini ortaya koyan İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası arenada tanınırlığının artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Çalıştay kapsamında alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çalıştay kapsamında, İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası akademik arenada referans kabul edilen bir konuma yükseltilmesi amacıyla çeşitli sunumlar ve görüş alışverişleri gerçekleştirildi. Katılımcılar, ödüllerin marka değerinin güçlendirilmesi, uluslararası başvuru süreçlerinin optimize edilmesi ve küresel bilim ağlarıyla entegrasyonun sağlanması konularında önerilerini paylaştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, Kültür Sanat, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İlim Yayma Ödülleri İçin Uluslararası Strateji Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Seda G. Seda G.:
    bu tür girişimler aileler için önemli çünkü çocuklarımızın böyle prestijli ödüllerle başarısı tanınan bir ülkede yetişmesi önemli ama bu beklentilerin gerçeğe dönüşmesi lazım 0 0 Yanıtla
  • Engin Oktn Engin Oktn:
    yani çalıştay yapıyoruz çok güzel ama sonra gençler bu ödülün dünyada bir karşılığı var mı diye sorunca ne diyeceğiz haber değeri taşıyan bir şey olması için gerçekten uluslararası tanınırlığı olması lazım yoksa teoride kalıyor kalıp gidiyor 0 0 Yanıtla
  • Oğuz Kaan Güner Oğuz Kaan Güner:
    güzel bir girişim ama işin aslı bu tür ödüllerin uluslararası platformda tanınması için çok daha fazla çalışma gerekiyor avrupada bak kaç tane ödül var ve ne kadar prestiji var onlarla kıyasladığımız zaman ülkemiz maalesef çok geride kalıyor yine de başlayan bir iş bitmiş demektir umarız bu çalıştaydan somut sonuçlar çıkar 0 0 Yanıtla
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