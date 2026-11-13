İlk ara tatil bugün başlıyor, yaklaşık 18 milyon öğrenci 9 günlük tatile çıkacak - Son Dakika
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İlk ara tatil bugün başlıyor, yaklaşık 18 milyon öğrenci 9 günlük tatile çıkacak

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MEB'e bağlı okullarda eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, ilk ara tatil öncesinde bugün son derslerine giriyor. Öğrenciler 9 günlük tatile çıkacak; birinci dönem 22 Ocak Cuma bitecek, yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili öncesinde bugün son derslerine girecek.

MEB'e bağlı tüm ilk ve ortaöğretim kurumlarında ilk ara tatil bugün başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, eğitim öğretim yılının ilk ara tatili öncesi bugün son derslerine girerek 9 günlük bir tatile çıkacak. MEB'in açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ise birinci dönem 22 Ocak Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayıp 12 Mart Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran Cuma günü sona erecek. Böylece yaklaşık 18 milyon öğrenci yaz tatiline çıkacak.

Kaynak: İHA
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