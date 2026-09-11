İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beyaz önlük giyildi - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beyaz önlük giyildi

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde beyaz önlük giyildi
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2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi "Beyaz Önlük Giyme Töreni" Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende beyaz önlüklerini giyen yeni hekim adayları, hekimlik yolculuklarının ilk sembolik adımını attı.

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi "Beyaz Önlük Giyme Töreni" Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, dekanlar, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, beyaz önlük töreninin yalnızca bir kıyafet giyme merasimi olmadığını belirterek öğrencilerin hekimlik yolculuğundaki ilk anlamlı adımlarından birine tanıklık ettiklerini söyledi. Öğrencilere başarılar dileyen Aslan, "Sevgili öğrencilerimiz, bugüne kadar çok büyük emekler verdiniz. Zorlu sınav süreçlerinden geçtiniz. Türkiye'nin köklü tıp fakültelerinden birini tercih ederek hayatınızda yeni bir sayfa açtınız. Bugün yaptığınız bu tercih, insanı tanımaya, onun sağlığını korumaya, sıkıntısını azaltmaya talip olmak anlamına geliyor. Hekimlik bu anlamda size büyük bir onur, aynı zamanda ağır bir sorumluluk yükleyecektir" dedi.

Öğrencilerin ailelerine ve akademisyenlere de seslenen Aslan, "Bugün sizin de gurur gününüz. Evlatlarınızın buraya gelmesi, yıllar süren emeğinizin, sabrınızın, fedakarlığınızın ve dualarınızın sonucu. Ülkemizin geleceğine hizmet edecek bu çalışkan gençleri yetiştirdiğiniz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Evlatlarınız bundan sonra önce Allah'a, sonra üniversitemize ve değerli hocalarımıza emanet. Onların iyi birer hekim, iyi birer insan olarak yetişmesi için her zaman yanlarında olacağız. Çok kıymetli hocalarım, bugün bize emanet edilen öğrencilerimiz bilgimize, tecrübemize, sözümüze ve örnekliğimize bakacaklar. Onlara yalnızca hastalıkları ve tedavileri değil, etik sorumluluğu ve hekimlik vakarını da davranışlarımızla göstermiş olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Dekan Prof. Dr. Mehmet Aslan'ın ardından konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın öğrencilere yönelik tebrik ve iyi dileklerini iletti. Özer, "Kendisi de bir tıp doktoru olan sayın rektörümüz Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın hayırlı olsun dileklerini, tebriklerini ve hoş geldiniz temennilerini sizlere iletiyorum. Bugün hem büyük bir gurura hem de hekimlik mesleğinin ilk ve en anlamlı adımına tanıklık etmek üzere bir aradayız. Sevgili öğrenciler, yıllar süren emeğinizin, disiplinli çalışmanızın ve fedakarlıklarınızın karşılığı olarak üniversitemiz Tıp Fakültesini kazandınız. Gerçekten büyük ve anlamlı bir başarıya imza attınız. Kadim bir meslek olan hekimlik mesleğine ilk adımınızı atıyorsunuz. Sizi yürekten kutluyorum" dedi.

Beyaz önlüğün umut, şifa, merhamet ve vicdanı simgelediğini vurgulayan Özer, hekimliğin yalnızca bir meslek ya da kariyer değil, insanlığa hizmet ve büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Özer, "Bugün giydiğiniz önlükle yalnızca bir mesleğe değil, aynı zamanda insanlığın yüküne talip oluyorsunuz. Hekimlik sadece geçinmek için sadece kariyer için yapılacak bir meslek değildir. Hekim, bilgiyi hikmetle, bilimi vicdanla, mesleki yetkinliği merhametle buluşturan kişidir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yeni hekim adaylarının isimleri anons edilerek sahneye davet edildi. Beyaz önlüklerini giyen öğrenciler, hekimlik yolculuklarının ilk sembolik adımını atmış oldu.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Turgut Özal, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beyaz önlük giyildi - Son Dakika

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