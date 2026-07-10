İpek Sarıtaş, LGS'de Türkiye Birincisi - Son Dakika
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İpek Sarıtaş, LGS'de Türkiye Birincisi

İpek Sarıtaş, LGS\'de Türkiye Birincisi
10.07.2026 18:55
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Şarkışla'dan İpek Sarıtaş, 500 puan alarak LGS'de Türkiye birincileri arasında yer aldı.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan İpek Sarıtaş (14), başarısını düzenli çalışmaya ve teknoloji kullanımından uzak durmasına bağladı. Sarıtaş, çalışma döneminde 100'e yakın hazırlık kitabını bitirdiğini söyledi.

Şarkışla 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören İpek Sarıtaş, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Sarıtaş, Türkiye genelinde tam puan alan 452 öğrenci arasına girdi. Her ikisi de ana sınıfı öğretmenliği yapan Ayşegül-Bünyamin Sarıtaş çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan İpek, başarısı ile ilçenin gururu oldu.

'YILMADIM VE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİM'

Ortaokula başladığı günden bu yana aynı hedef doğrultusunda disiplinli şekilde çalıştığını söyleyen İpek Sarıtaş, "Verdiğim emeğin karşılığını aldığımı hissettim. Sivas'taki üç kişiden biri olmak beni gururlandırdı. Ailem de benim adıma çok mutlu oldu. Ortaokula geçtiğimden beri böyle bir hedefim vardı. Hiç yılmadım ve çalışmaya devam ettim. Kendi odamda saatlerce ders çalışıyordum. Tabii ki molalar vererek. Annem ve babam hem maddi, hem manevi olarak her zaman yanımda oldular. Derslerimi de takip ettiler. Ben de düzenimi hiç bozmamaya çalıştım. Çünkü bu başarı için en önemli şey düzen. Bu süreçte telefon ve tabletten tamamen uzak durdum. Hiç elime almadım ve bunun faydasını gördüm. Sınava hazırlanan arkadaşlarıma da telefon ve tabletten uzak durmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

'TELEFON VE TABLETTEN KONTROLLÜ UZAK TUTTUK'

Kızlarının sınav sürecinde her zaman yanında olduklarını belirten anne Ayşegül Sarıtaş (51) ise, "Kızımızın isteklerini göz önünde bulundurduk. Telefon ve tabletten kontrollü şekilde uzak durmasını sağladık. Bunun yanında sosyal etkinliklere katılmasını ve arkadaşlarıyla vakit geçirmesini de destekledik. İlkokuldan beri çalışkan bir öğrenciydi. Bu yıl daha fazla emek verdi ve başarısını elde etti. Türkiye'de 500 tam puan alan öğrenciler arasına girdi. Biz çok gururluyuz. Bu başarıyı en çok kendisi istedi ve bunun için çok çalıştı" dedi.

Baba Bünyamin Sarıtaş (55) ise yaşadıkları mutluluğun tarif edilemez olduğunu ifade ederek, "Çocuğumuzun çalışma azmi, her gün çözdüğü soru sayısı ve kullandığı kaynaklar onu bu başarıya götürdü. Çok farklı bir duygu yaşıyoruz. Ancak bu mutluluğu yaşarken istediği sonucu alamayan öğrencileri ve ailelerini de düşünüyoruz. Hepimiz aynı toplumun bir parçasıyız. Kızımı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim İpek Sarıtaş, LGS'de Türkiye Birincisi - Son Dakika

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