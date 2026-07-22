İskenderun'dan LGS Türkiye Birincileri - Son Dakika
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İskenderun'dan LGS Türkiye Birincileri

İskenderun\'dan LGS Türkiye Birincileri
22.07.2026 08:37
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İskenderun'da 500 puan alan LGS birincileri, Kaymakam Önder'i ziyaret etti. Başarıları kutlandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 2 öğrenci, Kaymakam Muhammet Önder'i ziyaret etti.

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, LGS'de 500 tam puan alarak önemli bir başarıya imza atan öğrenciler Emir Nur ve Başar Deveci'yi makamında kabul etti. Ziyarete öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri de katıldı.

Kaymakam Önder, öğrencileri üstün başarılarından dolayı tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılarının devamını diledi. Öğrencilerin elde ettiği derecelerin ilçe adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Önder, aileleri ve öğretmenleri de emeklerinden dolayı kutladı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim İskenderun'dan LGS Türkiye Birincileri - Son Dakika

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