İslam Üniversiteleri Rektörleri Toplantısı Gaziantep\'te

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, ev sahipliği yapacakları İslam Üniversiteleri Rektörleri I. İstişare Toplantısı hakkında bilgi vererek, "Çok büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız, 43 ülkeden 100'ün üzerinde rektör katılım sağlayacak" dedi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), 43 ülkeden üniversite rektörleri, üst düzey akademik yöneticiler ve yükseköğretim temsilcilerinin katılacağı İslam Üniversiteleri Rektörleri I. İstişare Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. GİBTÜ ev sahipliğinde 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek İslam Üniversiteleri Rektörleri I. İstişare Toplantısı, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek.

43 ülkeden 100'ün üzerinde temsilci katılacak

Uluslararası ölçekte bir yükseköğretim buluşmasına sahne olacak etkinliğe 43 ülkeden 100'ün üzerinde üniversite rektörleri, üst düzey akademik yöneticiler ve yükseköğretim temsilcileri katılacak. Katılımcılar, ortak akademik vizyon ve iş birliği için Gaziantep'te bir araya gelerek uluslararası akademik iş birlikleri, ortak yükseköğretim vizyonu, araştırma ve AR-GE ağları ile akademik diplomasi ve kurumsal dayanışma konularında görüşmeler yapacak.

"Çok büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız"

Toplantı ile ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak çok büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız. İslam Üniversiteleri Rektörleri I. İstişare Toplantısı Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Daha öncesi yok. Çok büyük bir organizasyon dedim çünkü 43 ülkeden 100'ün üzerinde rektör katılım sağlayacak. ve ciddi anlamda bir heyecan oluşturdu. Sadece İslam dünyasından değil, batı dünyasından, Afrika'dan, Asya'dan her taraftan temsilciler, rektörler gelecek. Yani Çin'den Amerika'ya kadar, Rusya'ya birçok ülkeden katılımcı var ve küresel düzeyde bir çalışma bu. Sadece İslam dünyasıyla sınırlı değil, küresel çapta bir büyük organizasyon. Gaziantep'te İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi olarak böyle bir önemli etkinliğe ev sahibi olmaktan, ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu, onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Neden önemli? Çünkü malumunuz tabi İslam dünyasında şu anda çok büyük sorunlar var. Etrafımızda, coğrafyamızda büyük savaşlar var. ve bu savaşlar problemlerin içerisinde Türkiye artık küresel bir güç haline geldi. Siyasi ve askeri anlamda küresel bir güç haline geldi. Dini anlamda, sosyal anlamda, uluslararası ilişkiler ve uluslararası siyaset anlamında da küresel bir güç olma yolunda, biz de bu konuda üniversite olarak bu sürece aktif bir katkı sağlamak amacıyla bu çalışmayı başlatmış bulunuyoruz" dedi.

"Gaziantep, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı olması nedeniyle önemli bir ev sahibi"

Gaziantep'in önemli bir şehir olduğunu belirten ve bu nedenle ev sahibi olduğunu vurgulayan Demir, "Gaziantep Orta Doğu'ya açılan Türkiye'nin önemli bir kapısı. 5-6 ülkeye 5 saat mesafede bir şehir. Dolayısıyla artık tam da yapmaya çalıştığımız stratejik konularının, stratejik konuların, uluslararası ilişkiler konularının, uluslararası siyasetin ve ilgili konuların konuşulduğu bir merkez. Gaziantep sadece gastronomisiyle değil, sadece sanayiciyle değil. Artık bu konularla da ön plana çıkan ve bu konularda da iddia sahibi olan bir şehir. Bu nedenle de önemli bir ev sahibi" ifadelerini kullandı.

"Hala katılım talepleri gelmeye devam ediyor"

Toplantı için katılım talepleri gelmeye devam ettiğini de aktaran Demir, "Hala dün, evvelki gün, bu sabah çeşitli ülkelerden rektörler bize ulaşıp 'neden bizi de davet etmediniz' diye sitemlerini iletip, hemen davet mektubu istiyorlar ve gönderiyoruz ve katılım sağlıyorlar. Dolayısıyla sayı da gittikçe artıyor. Bizim tahmin ettiğimizin ötesinde bir sayıya ulaştık şu anda. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP