İstanbul'da Afet Farkındalık Eğitimi Başlıyor - Son Dakika
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Eğitim

İstanbul'da Afet Farkındalık Eğitimi Başlıyor

İstanbul\'da Afet Farkındalık Eğitimi Başlıyor

İstanbul'da resmi ve özel okullarda afet bilinci eğitimi verilecek, öğrencilere güvenli davranışlar öğretilecek.

26.04.2025 18:19
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Nisan Pazartesi günü, İstanbul'da tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin 'Afet Farkındalık Eğitimi' olarak işlenmesine karar verdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, eğitim kapsamında öğrencilere deprem ve diğer afetlerde doğru davranış biçimleri anlatılacak, "çök–kapan–tutun" uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, afetlere karşı hazırlığın önemine dikkat çekti. Yentür, "Buradaki temel amacımız, meydana gelebilecek afetlerle ilgili olarak en önemli hususun eğitim olduğunu vurgulamak. Bilinçlendirme çalışmalarıyla hem afet risklerini azaltmayı hem de afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim ve öğretim sürecimizin doğal bir parçası olarak afet bilincini sürekli canlı tutuyoruz. Pazartesi günü öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızın afet öncesi, anı ve sonrasında alınabilecek önlemleri öğrenmelerini sağlayacak bir farkındalık çalışması yapacağız." ifadelerini kullandı.

'AİLELERİMİZİ AFETLERE KARŞI DAHA BİLİNÇLİ HALE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Yentür "Bundan sonraki süreçte yıl sonuna kadar tüm Okul Aile Birliği başkanlarımızı ve yönetim kurulu üyelerimizi, Milli Eğitim Bakanlığımızın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Afet Farkındalığı Eğitimi' modülüne dahil edeceğiz. 16 saatlik bu sertifikalı programla ailelerimizi de afetlere karşı daha bilinçli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Eğitim camiası olarak, afet gibi olağanüstü durumlarda her zaman tek yürek olmayı başaran güçlü bir aile olduğumuzu unutmadan çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Deprem, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İstanbul'da Afet Farkındalık Eğitimi Başlıyor - Son Dakika

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