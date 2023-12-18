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İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı - Son Dakika
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İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı

İstanbul Üniversitesi'nde ana kampüste bulunan bir ağacı için yılbaşı için süslemek isteyen öğrencilere okulun güvenlik görevlileri saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, saldırı sonucu çok sayıda öğrencinin yaralandığı öğrenildi.

18.12.2023 - 17:48,  Güncelleme: 18:22
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İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yeni yıl öncesi okulda sosyal etkinlik yapmak için bir araya geldi. Öğrenciler, üniversitenin ana kampüsündeki bir ağacı yılbaşı için süslemek istedi.

İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacını süslemeye çalışan öğrencilere saldırdı

"İZİN ALINMADIĞI" İÇİN SALDIRMIŞLAR

Etkinliklere başlayan öğrencilere, okulun güvenlik güçleri müdahale etti. Engellemenin gerekçesi olarak "izin alınmaması" öne sürüldü.

İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacını süslemeye çalışan öğrencilere saldırdı

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ YARALANDI

Özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu bazı öğrenciler çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırı anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Üniversitesi\'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
YORUMLAR (4)
  • İsimsiz : Birazdan asimile olmuş Noel savunucuları gelir.. Yanıtla 0 0
  • İsimsiz : Biz hangi ara bu kadar asimile olduk.. Yanıtla 1 1
  • Beşiktaş 1903: Noel haram diye düşündükleri için değil yani Yanıtla 3 3
  • Şbn Şbn: İyi olmuş izin vermemişler Babanızın okulu sanki git evinde ağaç süsle Yanıtla 19 17

İstanbul Üniversitesi, kavga, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı - Son Dakika
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