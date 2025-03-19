Dün profesördü bugün lise mezunu! İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin üniversite diploması iptal edildi. Bu kararla birlikte, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak üzere ön seçime tek aday olarak giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması, ön seçime 5 gün kala iptal edilmiş oldu.

Diplomanın "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirmesinin yankıları sürerken İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapma hakkı kazanan ve diplomaları iptal edilen 27 kişiden bazılarının da isimleri kamuoyuna yansıdı.

SABAH PROFESÖRDÜ, AKŞAM LİSE MEZUNU OLDU

Diploması iptal edilen isimler arasında İmamoğlu'nun yanı sıra Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da yer aldı. Alınan karar sonucu diploması iptal edilen Saybaşılı, üst mahkemeden aksi bir karar çıkmaması halinde öğretim üyeliğine devam edemeyecek.

Çok sayıda uluslararası hakemli dergide makalesi yayınlanan Saybaşılı, doktora eğitimini Fransa'da Sarbonne Üniversitesi'nde tamamlamıştı.

Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı

ÜNLÜ İŞ İNSANININ DA KIZI VAR

TGRT Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, İmamoğlu dahil diploması iptal edilen 28 kişinin ismine ulaştığını belirtti. Yarkadaş "Diploması iptal edilenler arasında ünlü bir iş insanının kızı da var" dedi.

Diploması iptal edilen kişilerden bazıları şu şekilde:

Sevgi Toprak Tunga (İş insanı - Halis Toprak'ın kızı)

Alper Tunga (İş insanı - Halis Toprak'ın damadı)

Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/ Shell YK üyesi)

Naciye Aylin Ataay (Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü'nde profesör)

Mustafa Kerem Erman (Koç/ Otokar Genel Müdür Yardımcısı)

Nur Taşkent (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Alp Taşkent (STFA Yönetim Kurulu Üyesi)