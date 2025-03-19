Dün profesördü bugün lise mezunu! İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edildi - Son Dakika
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Eğitim

Dün profesördü bugün lise mezunu! İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edildi

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İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dışında, 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle 27 kişinin daha diplomasını iptal ettiğini duyurdu. Diplomaları iptal edilenler arasında Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da yer aldı. Listede ayrıca iş dünyasından da isimler var.

19.03.2025 09:19
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin üniversite diploması iptal edildi. Bu kararla birlikte, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak üzere ön seçime tek aday olarak giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması, ön seçime 5 gün kala iptal edilmiş oldu.

Diplomanın "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirmesinin yankıları sürerken İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapma hakkı kazanan ve diplomaları iptal edilen 27 kişiden bazılarının da isimleri kamuoyuna yansıdı.

SABAH PROFESÖRDÜ, AKŞAM LİSE MEZUNU OLDU

Diploması iptal edilen isimler arasında İmamoğlu'nun yanı sıra Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da yer aldı. Alınan karar sonucu diploması iptal edilen Saybaşılı, üst mahkemeden aksi bir karar çıkmaması halinde öğretim üyeliğine devam edemeyecek.

Çok sayıda uluslararası hakemli dergide makalesi yayınlanan Saybaşılı, doktora eğitimini Fransa'da Sarbonne Üniversitesi'nde tamamlamıştı.

Dün profesördü bugün lise mezunu! İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edildi
Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı

ÜNLÜ İŞ İNSANININ DA KIZI VAR

TGRT Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, İmamoğlu dahil diploması iptal edilen 28 kişinin ismine ulaştığını belirtti. Yarkadaş "Diploması iptal edilenler arasında ünlü bir iş insanının kızı da var" dedi.

Diploması iptal edilen kişilerden bazıları şu şekilde:

Sevgi Toprak Tunga (İş insanı - Halis Toprak'ın kızı)

Alper Tunga (İş insanı - Halis Toprak'ın damadı)

Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/ Shell YK üyesi)

Naciye Aylin Ataay (Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü'nde profesör)

Mustafa Kerem Erman (Koç/ Otokar Genel Müdür Yardımcısı)

Nur Taşkent (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Alp Taşkent (STFA Yönetim Kurulu Üyesi)

Dün profesördü bugün lise mezunu! İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edildi

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Dün profesördü bugün lise mezunu! İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • BURAK HANZADE:
    İLKOKUL MEZUNU RECO ÜLKENİN İÇİNDEN GEÇİYOR 259 135 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Diktatöre boyun eğmeyenler biat etmeyenler top yekun potentiel suçlu ikinci KUZEY KORE 88 101 Yanıtla
  • ibrahim çetin:
    sahtecikle kazandığı kariyerindeki bütün kazanımlara el konulmalı 113 66 Yanıtla
  • Fatih Pehli:
    pazarda satılıyomuş sanki; ulan iyi ki sünnetçi diploması almamışlar ;) ah o günler.. 101 37 Yanıtla
  • Selim Tatar:
    Bu ülkede demokrasi olmasa burada bu yorumlar yapılamazdı bir dakika kapı çalınıyor 66 49 Yanıtla
  • D Celik:
    Akp binasında Ankara'da Davud yıldızları var kimlere hizmet ediyorlar belli 57 32 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    375 puan ile Kıbrıs'ta paralı ünv yaz sonra bir yolunu bulup 420 puan alan öğrencilerin önüne geç. Yok öyle yağma.. 27 13 Yanıtla
  • firat Caliskan:
    terörist fethullahın hocalarının okullarından mezun olanlarında diplomaları,ayrıca ; şahibeli bütün kpss sınavları ile devlete atananların diplomalarıda iptal edilsin!!! 25 1 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Fakirin çocukları dersaneye ÖSYM sınavlarına zenginin çocuğu sınavsız üniversiteye fakir kpss çalışır zengin belediyelerde kurumlarda sınavsız sözleşmeli memur sonra cuk memurluk fakirin çocuğu polis olamaz fetocular sor dağıtıp çalarak polis olur acayip bir sistem kurulmuş 24 0 Yanıtla
  • Tuna Han:
    yazıklar olsun o kadar çok hak yendi ki baştakilerin hepsi kaçacak Amerika ya siz destekleyenler yine yanılmışiz diyeceksiniz ülke karışmadan bunları gönderelim kıymetli hocalarının memleketine 16 7 Yanıtla
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