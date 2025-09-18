İyilik Hareketi 11 Okulu Yeniledi - Son Dakika
İyilik Hareketi 11 Okulu Yeniledi

18.09.2025 10:45
Erzurum'da İyilik Hareketi, 11 kırsal okulun yenilenmesini tamamlayarak 400 okul hedefliyor.

ERZURUM'da Avukat Sevil İlhan'ın başkanlık ettiği 'İyilik Hareketi', 11 kırsal mahalle okulunu baştan ayağa yeniledi. Hayırseverlerin destekleriyle okulları 'kolej' havasına büründüren İyilik Hareketi, 400 kırsal mahalledeki okulu yenilemeyi hedefliyor.

Erzurum Ticaret Borsası'nın genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Avukat Sevil İlhan, eşinin de desteğiyle kurduğu 'İyilik Hareketi' ile ihtiyaç sahiplerine yardımcı oldu. Kimine ev yaptıran, kiminin kirasını ödeyen, bazılarına da gıda ve giyecek desteğinde bulunan İlhan, geçen yıl Erzurum'daki kırsal mahallelerin okullarını yenilemek için çalışmalarına başladı. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle irtibata geçen İlhan, 'İyilik Hareketi' destekçileriyle Tortum, Pasinler, Hınıs ve Horasan'da 1, Şenkaya'da ise 7 olmak üzere 11 okulu baştan aşağı yeniledi. Son olarak Şenkaya ilçesi kırsal Akşar Mahallesi'ndeki 8 derslik 150 öğrencisi olan ortaokulu yenileyen İyilik Hareketi, eğitime desteğini sürdürecek. Hayırseverlerin destekleriyle okulların 'kolej' havasına büründürüldüğü de belirtiliyor. Erzurum'da 10 yıldan fazla zamandır ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını anlatan Avukat Sevil İlhan, 2 yıl önce arkadaşlarla eğitime destek olmaya karar verdik. 'Kırsal mahallelerdeki okulları yenileyelim' diyerek yola çıktık. Erzurum'da bugüne kadar 'İyilik Hareketi' destekçileriyle 11 okulu baştan aşağı yeniledik. Sıra, tahta, masa gibi okulun zaruri ihtiyaçlarından perdesine, yer döşemesine kadar hepsini tamamlayıp teslim ediyoruz. Çocukların kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu çalışmamız kamuoyunda çok büyük ilgi gördü. Açılışını o mahallenin bağlı olduğu ilçenin kaymakamı ve belediye başkanıyla birlikte yapıyoruz. Sağ olsun ilçelerde belediyelerimiz de bize bu manada çok destek oluyor dedi.

HEDEFTE 400 OKUL VAR

Çalışmalarını duyan okul idareci ve öğretmenlerinin de kendilerinden destek istediğini anlatan İlhan, Biz, Milli Eğitim müdürlükleriyle görüşerek belirlediğimiz okullara yardımcı oluyoruz. Yaptığımız araştırmada Erzurum'un kırsal mahallelerinde 400'e yakın okulun desteğe ihtiyacı olduğunu belirledik. Şu ana kadar 11 okulu yeniledik ama biz bütün okullara ulaşabilecek kapasiteye sahibiz. Şimdi hedefimiz 400 okulu da yenileyerek çocuklarımızın daha iyi ortamlarda eğitim almalarını sağlamak diye konuştu.

'BİRİ BİTMEDEN 'HANGİ OKULA GİDİYORUZ' DİYORLAR'

İyilik Hareketi destekçilerinin köy okullarını yenileme çalışmasına ilgi gösterdiğini ifade eden İlhan, şunları söylediBiz, 'Bütün köy okullarımıza ulaşarak nasıl yenileyebiliriz'in planlarını yapıyoruz. Destekçi arkadaşlarımız bu konuda gerçekten de çok özverili çalışıyorlar. Hatta biri bitmeden 'Önümüzdeki ay 'İyilik Hareketi'mizin adı ne Hangi okula gidiyoruz' diyorlar. Dolayısıyla bu bizi daha çok heyecanlandırıyor. Onların bu isteklerini gördüğümüz zaman biz daha çok şey yapmak için harekete geçiyoruz. Buradaki finansman insanların kendi kazançlarından ortaya koymuş oldukları bir finansman. Bu ay 15 kişi yardım ediyor, önümüzdeki ay bu sayı 20'ye ya da daha fazlaya çıkabiliyor. Biz bu şekilde çalışıyoruz. Biz İyilik Hareketi'ne ilçe ve köy derneklerini de ortak etmek istiyoruz. Şenkaya'daki okulların yenilenmesinde Şenkaya Köy ve Dernekleri Federasyonunun büyük katkısını aldık. Eğer Erzurum dışında kurulan dernek ve federasyonlar da destek olursa çok daha kısa sürede kırsaldaki bütün okullarımıza ulaşabiliriz.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Erzurum, İyilik, Eğitim, Yaşam

Son Dakika Eğitim İyilik Hareketi 11 Okulu Yeniledi - Son Dakika

