İzmir'de Genç AR-GE Fikir Kampı'nda İnovatif Projeler Yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Genç AR-GE Fikir Kampı'nda İnovatif Projeler Yarıştı

İzmir\'de Genç AR-GE Fikir Kampı\'nda İnovatif Projeler Yarıştı
14.05.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Genç AR-GE projesi kapsamında Bornova'da düzenlenen Fikir Kampı'nda 42 okul, yenilikçi projelerini sundu. 10 kategoride ödüller verilirken, öğrencilerin girişimcilik ve inovasyon becerileri ön plana çıktı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Genç AR-GE İzmir Girişimcilik ve İnovasyon Projesi kapsamında düzenlenen Fikir Kampı, Bornova Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen etkinlik, öğrencilerin girişimcilik becerilerini sergilediği bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını Genç AR-GE İzmir Girişimcilik ve İnovasyon Projesi Proje Yürütücüsü Rabia Özler Özseçer yaptı. Konuşmasında, öğrencilerin proje tabanlı süreçlere erken yaşlarda katılımını sağlayarak geleceğin girişimcilerini yetiştirmeyi ve analitik düşünce becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Gençlerin keşif yapma yeteneklerini geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Özseçer, bu yolculukta rehberlik eden öğretmenlere ve emek veren öğrencilere teşekkür etti.

Ege Üniversitesi Yenilikçilik ve Girişimcilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Andiç Çakır, gençlerin girişimcilik yolunda attıkları ilk adımların önemine dikkat çekerek öğrencilerin fikirlerini hayata geçirmelerine üniversite olarak destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti. Çakır, 10 farklı kategoride verilecek ödüller için tüm katılımcılara başarılar dilerken gençleri ileride projelerini paylaşmak ve bağlarını sürdürmek üzere üniversiteye davet etti.

İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan ise konuşmasında, projenin temel amacının öğrencileri yarıştırmaktan ziyade tatlı bir rekabet anlayışıyla birlikte üretmek ve düşünmek olduğunu ifade etti. Eğitimde iletişim becerileri, takım çalışması, problem çözme gibi özelliklerin geliştirilmesini hedeflediklerini belirten Ceylan, hazırlanan projelerin kalitesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek jüri üyelerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

İnovatif fikirler yarıştı

Fikir Kampı'na katılan 50 okul arasından belirlenen 42 okul, hazırladıkları yenilikçi ürünleri ve hizmet projelerini jüri önünde sundu. Toplamda 300 katılımcının yer aldığı etkinlikte, öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri bir arada çalışarak fikirlerini somutlaştırma fırsatı buldu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 10 ayrı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Kategorilerine göre birincilik ödülüne layık görülen okullar şunlardır: En İyi Bilgi Temelli Proje ödülünü 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, En İyi Dijital Çözüm ödülünü İzmir Kız Lisesi, En İyi Görsel Anlatım ve Tasarım ödülünü Bornova Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi, En İyi Kültürel Değer ve Yerel Anlam ödülünü Cihat Kora Anadolu Lisesi, En İyi Sanatsal Yaklaşım ödülünü Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, En İyi Sürdürülebilirlik Etkisi ödülünü Bornova Anadolu Lisesi, En Yenilikçi Problem Çözümü ödülünü Arkas Bilim ve Sanat Merkezi, En Girişimci Proje ödülünü Çiğli Fen Lisesi, En Etkili 3 Dakikalık Sunum ödülünü Öze Gaziemir Doğru Statü Anadolu Lisesi ve En Etkili Takım ödülünü ise Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi.

Etkinlik, jüri üyelerini çiçek ve teşekkür belgesi takdimi ardından dereceye giren ekiplere ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Geleceği inşa eden gençlerin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu

Yapılan değerlendirmelere ilişkin görüşlerini paylaşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi şunları kaydetti:

"İzmir'in eğitim meşalesini ileriye taşıyan gençlerimizin vizyoner projeleri bizler için büyük bir gurur vesilesidir. 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Bakanlığımızın stratejik hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Genç AR-GE projesiyle, evlatlarımızın fikir üreten ve katma değer oluşturan bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Bugün burada şahitlik edilen yüksek enerji, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ne denli sağlam temeller üzerine yükseldiğinin en somut kanıtıdır. Bilgi temelli bir yaklaşımla, dijital dünyadan sanatsal tasarıma kadar geniş bir yelpazede üretilen bu fikirlerin, yarının Türkiye'sinde büyük birer girişime dönüşeceğine olan inancım tamdır. Bu vesileyle projede emeği geçen tüm akademisyenlerimize, öğretmenlerimize ve azimle çalışan öğrencilerimize teşekkür ediyor, her bir evladımızı başarılarından dolayı kutluyorum."

Programa, İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan, Ege Üniversitesi Yenilikçilik ve Girişimcilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Andiç Çakır, akademisyenler, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İzmir'de Genç AR-GE Fikir Kampı'nda İnovatif Projeler Yarıştı - Son Dakika

Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı
Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor

20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 21:31:40. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Genç AR-GE Fikir Kampı'nda İnovatif Projeler Yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.