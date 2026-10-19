İzmir\'de öğretmenler 26 Ekim\'de 5 akademide 8 haftalık programla buluşacak

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde yürütülen İzmir Öğretmen Akademileri, 2026-2027 eğitim öğretim yılında beş farklı akademide düzenlenecek sekiz haftalık eğitim programıyla 26 Ekim 2026 tarihinde kapılarını açıyor.

Öğretmenlerin mesleki, kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, bilgi ve deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla hayata geçirilen İzmir Öğretmen Akademileri, yeni dönemde de akademisyenleri, sanatçıları, yazarları ve alanında uzman isimleri öğretmenlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

"İnsan, Mekan, Heyecan" anlayışıyla yürütülen akademi programları kapsamında İzmir'in binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirası, şehrin farklı mekanlarında gerçekleştirilecek atölye çalışmalarıyla öğretmenlerin öğrenme ve keşif süreçlerine dahil edilecek.

Beş farklı akademide 8 haftalık eğitim programı

Bu kapsamda 'Şehir ve Kültür, Edebiyat, Müzik, Biyografi ve Düşünce' akademilerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle öğretmenler; İzmir'in tarihi ve kültürel mirasını yerinde keşfetme, edebi eserleri farklı bakış açılarıyla değerlendirme, müziğin sanatsal ve kültürel zenginliğini deneyimleme, tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarını ve eserlerini tanıma, düşünce dünyalarını farklı disiplinlerle zenginleştirme imkanı bulacak. Akademisyenler, sanatçılar, yazarlar ve alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenecek programlarda öğretmenlerin entelektüel birikimlerinin güçlendirilmesi ve edindikleri bilgi ve deneyimlerin eğitim süreçlerine yansıtılması hedefleniyor.

Öğretmenin gelişimi, eğitimin gelişimidir

İzmir Öğretmen Akademilerinin yeni dönem programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, öğretmenlerin sürekli gelişimini nitelikli eğitimin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirterek şunları kaydetti: "Bir milletin maarif kudreti, öğretmenlerinin ilim, irfan ve kültür birikimiyle yükselir. Öğretmenlerimizin entelektüel dünyasını zenginleştiren, mesleki yetkinliklerini geliştiren her çalışma, evlatlarımızın yetişmesine ve eğitimimizin niteliğine doğrudan katkı sunmaktadır. Binlerce yıllık medeniyet birikimine ev sahipliği yapan İzmir'imizin tarihi ve kültürel zenginliklerini öğretmenlerimiz için yaşayan bir öğrenme ortamına dönüştürmeyi önemsiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde yürüttüğümüz Öğretmen Akademileri ile bilgiyi tecrübeyle, kültürü sanatla, düşünceyi hayatla buluşturarak öğretmenlerimizin çok yönlü gelişimini destekliyoruz. Aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim sahibi nesiller yetiştirme gayemizin merkezinde, kendisini sürekli yenileyen, araştıran, üreten ve öğrencilerine ilham veren öğretmenlerimiz yer almaktadır. Çünkü biliyoruz ki öğretmenin gelişimi, eğitimin gelişimidir."

Akademi programları 26 Ekim'de başlıyor

26 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve sekiz hafta sürecek akademi programları kapsamında Müzik Akademisi pazartesi günleri 16.00-17.30, Şehir ve Kültür Akademisi salı günleri 15.00-17.30, Edebiyat Akademisi çarşamba günleri 16.00-17.30, Düşünce Akademisi perşembe günleri 16.00-17.30 ve Biyografi Akademisi cuma günleri 16.00-17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

İzmir'in tarihi ve kültürel mekanlarında gerçekleştirilecek programlarla öğretmenlerin farklı disiplinlerden beslenmeleri, yeni deneyimler kazanmaları ve edindikleri birikimi eğitim süreçlerine yansıtmaları hedefleniyor.