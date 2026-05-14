Kadına Şiddet ve Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi
Kadına Şiddet ve Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi

14.05.2026 12:42
DPÜ Emet MYO, kadına yönelik şiddet ve dolandırıcılık konularında konferans düzenledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Kadına Karşı Şiddetle Mücadele, KADES Uygulamasının Kullanımı ve Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi konulu konferans düzenlendi.

Emet Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen konferansa Emet Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memurları İrem Karaşallı, Fadime Gül Özsoy, Sefer Ataman ve Mustafa Salih Çekmen'in yanı sıra Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Meslek Yüksekokulu Sekreteri Ömer Büyük, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Toplumda farkındalık oluşturmak, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilinç kazandırmak ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek önlemler hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen konferansta Polis Memurları İrem Karaşallı ile Fadime Gül Özsoy, KADES uygulamasının kullanımı, kadına yönelik şiddetle mücadelede kolluk kuvvetlerinin rolü ve vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi.

Konferansın devamında Polis Memurları Sefer Ataman ile Mustafa Salih Çekmen, son dönemlerde sıkça karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri, dijital güvenlik, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleri ve vatandaşların alması gereken tedbirler hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

Konferans, konuşmaların ardından polis memurlarına teşekkür belgelerinin Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı tarafından takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

