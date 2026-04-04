Kağıthane\'ye iki yeni okul daha kazandırılıyor

Kağıthane Belediyesi, yeni okul projeleri kapsamında ilçeye iki yeni eğitim kurumu daha kazandırıyor.

Kağıthane Belediyesi, İstanbul Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Proje Koordinasyon Merkezi iş birliğiyle yapımı gerçekleştirilen Gürsel Mahallesi'nde bulunan Osmangazi İlkokulu, bölgenin eğitim ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirildi. Toplam 20 derslikten oluşacak okulda 3 ana sınıfı, spor salonu ve konferans salonu yer alacak. Modern eğitim anlayışına uygun olarak tasarlanan okul, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve fiziksel gelişimlerini de destekleyecek donatılara sahip olacak. Çağlayan Mahallesi'nde ise Kağıthane Belediyesi, İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yeniden inşa edilen Vasfi Çobanoğlu İlkokulu'nda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. 32 derslik kapasitesine sahip okulda atölyeler, yemekhane, konferans salonu ve kütüphane bulunacak. Spor alanları ve laboratuvarlarıyla dikkat çeken proje, öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sunacak şekilde planlandı. Okulun kısa süre içerisinde hizmete açılması hedefleniyor. Kağıthane Belediyesi tarafından bugüne kadar ayrıca Yaşar Doğu İlkokulu, Talatpaşa Günebakan İlkokulu, Çamlıvadi İlkokulu, Çamlıvadi Özel Eğitim Uygulama Okulu, Osman Tevfik Yalman Ortaokulu, Seyrantepe İlkokulu, Seyrantepe Ortaokulu, Karayolları Meslek Lisesi ve BİLSEM Kağıthane Bilim ve Sanat Merkezi ilçe eğitimine kazandırıldı.

"Kağıthane'mizde okul yatırımlarını öncelikli çalışmalarımız arasında görüyoruz"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçede sürdürülen eğitim yatırımlarının, çocukların daha nitelikli ortamlarda eğitim alabilmesi için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Eğitim, geleceğimizin en önemli teminatıdır. Bu anlayışla Kağıthane'mizde okul yatırımlarını öncelikli çalışmalarımız arasında görüyoruz. Gürsel ve Çağlayan mahallelerimizde yapımı süren iki yeni okulumuzla birlikte çocuklarımız daha modern, güvenli ve donanımlı eğitim ortamlarına kavuşacak. İlgili kurumlarımızla güçlü bir iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Eylül ayında öğrencilerimiz yeni okullarında eğitimlerine başlayacak. İlçemize kazandırdığımız bu değerli eğitim yatırımlarının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL