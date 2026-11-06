Kahramanmaraş\'ta iki okulun tabelası saldırıda ölen iki kişinin adıyla değişti

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'daki okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik ve Yusuf Tarık Gül'ün isimlerinin verildiği iki okulun tabelası değiştirildi.

Onikişubat ilçesindeki Binevler Ortaokulu'nun ismi Bayram Nabi Şişik Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu'nun ismi ise Yusuf Tarık Gül Ortaokulu olarak değiştirildi. İsimleri değiştirilen iki okula tabelaları asıldı. Saldırıda hayatını kaybeden diğer öğrencilerin isimlerinin verildiği Ayser Çalık Ortaokulu; Belinay Nur Boyraz Ortaokulu, Nuri Pakdil Ortaokulu ise Şuranur Sevgi Kazıcı Ortaokulu olmuştu. Değiştirilecek olan tabelaların da gerekli çalışmaların ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından asılacağı öğrenildi.