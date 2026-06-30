Kahta'da Noter Kurası İle Destek Personeli Belirlendi - Son Dakika
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Kahta'da Noter Kurası İle Destek Personeli Belirlendi

Kahta\'da Noter Kurası İle Destek Personeli Belirlendi
30.06.2026 15:43
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Kahta'da İşgücü Uyum Programı kapsamında noter huzurunda destek personeli kura çekimi yapıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okul ve kurumlarda görevlendirilecek destek personellerinin belirlenmesi amacıyla noter kurası gerçekleştirildi.

Kahta Kaymakamlığı bünyesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yürütülen İşgücü Uyum Programı kapsamında, okullarda temizlik, bakım ve onarım işlerinde 292 gün süreyle görev yapacak personeller için kura çekimi düzenlendi.

Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Turan'ın katılımıyla noter huzurunda yapıldı.

Program kapsamında görevlendirilmeye hak kazanan personellerin 20 Temmuz 2026 tarihinde görevlerine başlayacağı bildirildi.

Yetkililer, kura sonucunda asil olarak belirlenen adayların gerekli evraklarını 2 Temmuz - 14 Temmuz 2026 tarihleri arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşçi Birimi'ne elden teslim etmeleri gerektiğini belirtti. Açıklamada, belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen adayların yerine yedek listede bulunan adayların görevlendirileceği ifade edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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