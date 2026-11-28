Karabük Üniversitesi tarafından hazırlanan politika raporunda, 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi uluslararası örneklerle birlikte ele alındı ve gençlerin iş hayatına daha erken yaşta katılabilmesine yönelik öneriler geliştirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan "Zorunlu Eğitim Süresi Politika Raporu" kamuoyuna tanıtıldı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, raporun KAPGEM tarafından hazırlanan 21'inci politika raporu olduğunu belirtti.

Kırışık, KAPGEM'in Türkiye'nin güncel sorunlarına bilimsel çalışmalarla çözüm üretmeyi hedeflediğini ifade ederek merkezin 36 politika masasına ulaştığını ve kamu kurumları ile bakanlıkların ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirdiğini söyledi.

Zorunlu eğitim süresinin Türkiye'de uzun süredir tartışılan konular arasında olduğunu kaydeden Kırışık, mevcut 12 yıllık sistemin gençlerin eğitimden çalışma hayatına geçiş sürecini geciktirdiğini savundu.

Kırışık, eğitim süresinin gençlerin iş hayatına başlama yaşı üzerindeki etkisine dikkat çekerek, eğitimini bitirdiği hâlde istihdama katılamayan ve eğitimine devam etmeyen gençlerin oluşturduğu "ev genci" sorununun giderek daha fazla önem kazandığını ifade etti.

Kırışık, bu durumun gençlerin gelecek beklentileri, aile kurma süreçleri ve toplumsal yaşam üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirterek, gençlerin meslek ve çalışma hayatıyla daha erken yaşlarda buluşmasının önemine değindi.

Kırışık, raporda ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin zorunlu eğitim sistemlerinin incelendiğini aktararak uluslararası uygulamalar ve Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir model önerisi geliştirdiklerini bildirdi.

Türkiye'de doğurganlık oranının 1,42 seviyesine indiğini, nüfusun kendini yenileme eşiğinin ise 2,1 olduğunu anımsatan Kırışık, "Ülke nüfusunun kendi kendini yenilemesi için zorunlu asgari sınır olan 2,1'in son derece altındayız. Eğer tablo böyle devam ederse daha da aşağılara, 1 noktasına, hatta 1'in altına bile düşme riskiyle karşı karşıyayız. Gençlerin Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, Çin'de, Japonya'da, Güney Kore'de, gelişmiş devletlerde olduğu gibi zorunlu eğitim süresinin sınırlandırarak gençlerin hayata atılabileceği zamanı onlara kazandırmak, 'ağaç yaşken eğilir' düsturu uyarınca daha genç yaşlarda hayata atılmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Kırışık, hazırlanan raporun eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamasını diledi.

Program, KAPGEM Eğitim Politikaları Masası Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Arslan'ın rapora ilişkin sunumunun ardından sona erdi.