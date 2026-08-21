Karabük'te Eğitim Hazırlıkları Değerlendirildi - Son Dakika
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Karabük'te Eğitim Hazırlıkları Değerlendirildi

Karabük\'te Eğitim Hazırlıkları Değerlendirildi
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2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları için Karabük'te İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı yapıldı.

Karabük'te, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıkları değerlendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısında; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim yatırımları, LGS ve YKS başarı durumu, ücretsiz ders kitaplarının dağıtımı ve öğrenci kıyafetleri, taşımalı eğitim başta olmak üzere yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi ve ASO Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İlçe Milli Eğitim müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları katıldı.

Toplantının açılışında değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, eğitim hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, il ve ilçeler arasındaki güçlü koordinasyonun eğitimdeki başarıyı doğrudan etkilediğini ifade etti. Akbaş, önceki eğitim öğretim yıllarında büyük bir özveri ve gayretle görev yapan yönetici, öğretmen ve tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ederek, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı'na da birlik, beraberlik ve güçlü bir hazırlıkla başlanacağını belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesindeki hazırlıkların titizlikle sürdürülmesini isteyen Akbaş, "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelge doğrultusunda gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitim politikalarının hassasiyetle uygulanması gerektiğini vurguladı.

Çalışmaların iyi bir planlama ve koordinasyon içerisinde yürütülmesini isteyen Akbaş, eylül ayının ilk haftasına kadar tüm hazırlıkların tamamlanması talimatını verdi. Okullarda devam eden çalışmaların yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Akbaş, sınıflardan çok amaçlı salonlara, ortak kullanım alanlarından okul bahçelerindeki düzenlemelere kadar eğitim ortamlarının yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz şekilde hazırlanmasının önemine değindi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülecek çalışmalara da değinen Akbaş, Maarifin Kalbinde Oyun, Ailemle Eğitim Yolculuğum, okul çevre ve güvenlik tedbirleri ile mesleki eğitim başlıklarında gerçekleştirilecek uygulamaların titizlikle takip edilmesini istedi.

Ücretsiz ders kitaplarının dağıtım sürecinin başladığını hatırlatan Akbaş, dağıtım çalışmalarının herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden tamamlanarak eğitim öğretim yılının ilk gününde ders kitaplarının öğrencilerin sıralarında hazır bulunmasının sağlanmasını istedi.

Kaynak: İHA

Karabük, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Karabük'te Eğitim Hazırlıkları Değerlendirildi - Son Dakika

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