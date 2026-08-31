Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi tedbirler alınıyor

Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlığında, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla okul ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve eğitim ortamlarının daha güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde 377 temizlik görevlisi ve 149 bahçe görevlisinin okullarda görevlendirilmesi planlanıyor. Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek, ilgili kurum müdürleri ve İl Yürütme Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Eğitim ve Güvenlik Projesi" çerçevesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek çalışmalar ele alındı. Öğrencilerin suç, şiddet, ihmal, istismar, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunması, okul ve çevresinde güvenli ortamların oluşturulması ile kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik tedbirler değerlendirildi. Ayrıca okul çevrelerinde risk oluşturan unsurların önceden tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin çalışmalar görüşüldü. Vali Oktay Çağatay, çocukların güvenliğinin tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzurlu, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.