Karabük'te okul güvenliği toplantısı Vali Çağatay başkanlığında yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karabük'te okul güvenliği toplantısı Vali Çağatay başkanlığında yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük\'te okul güvenliği toplantısı Vali Çağatay başkanlığında yapıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te Okul Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı, Vali Oktay Çağatay başkanlığında 100. Yıl Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda okul ve çevre güvenliği, dijital güvenlik, bağımlılıkla mücadele ve risklerin erken tespiti ele alındı; Çağatay iş birliğinin önemini vurguladı.

Karabük'te, "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Okul Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlığında 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya; Vali Çağatay'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, ilgili kurum müdürleri, emniyet ve jandarma personeli ile okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.

Toplantıda, ilgili kurum temsilcileri tarafından gerçekleştirilen sunumlarda; okul ve çevre güvenliği, öğrencilerin fiziksel ve psikososyal yönden korunması, akran nezaketsizliği ve bağımlılıkla mücadele, dijital güvenlik, risklerin erken tespiti ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Ayrıca protokol çerçevesinde kurumların görev ve sorumlulukları ile alınan ve alınması planlanan tedbirlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Çağatay, okul güvenliğinin değişen ve çeşitlenen risklerle birlikte daha geniş bir boyut kazandığını belirterek, güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasında fiziki tedbirlerin yanı sıra aile, okul yönetimi, öğretmenler ve güvenlik birimleri arasındaki iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Özellikle dijital ortamların çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çeken Çağatay, "Panik olmadan, paranoyaya kapılmadan tedbirli olmamız gereken bir çağdayız" dedi.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını belirten Vali Oktay Çağatay, ailelerle güçlü iletişim kurulmasının ve muhtemel risklerin erken tespit edilmesinin önemine değinerek, okul güvenliğine yönelik her türlü öneri ve talebin titizlikle değerlendirileceğini dile getirdi.

"Bu çocuklar bizim çocuklarımız" sözleriyle tüm kurumların ortak sorumluluğuna dikkat çeken Vali Çağatay, çocukların güvenli ve huzurlu ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini belirterek toplantıya katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA
KarabükGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Kimliklerde büyük değişim İlk olarak memurlar kullanacak Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Görüntü başkent Ankara’dan Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
15:15
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
15:09
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
14:35
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 15:17:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Karabük'te okul güvenliği toplantısı Vali Çağatay başkanlığında yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android