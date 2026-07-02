Karabük Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni

Karabük Üniversitesi\'nde Mezuniyet Töreni
02.07.2026 00:35
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Tıp Fakültesi mezunları Hipokrat Yemini ederek diplomalarını aldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde genç hekimler diplomalarını alarak Hipokrat Yemini etti.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler, düzenlenen törenle hekimlik mesleğine ilk adımlarını attı.

Karabük Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı mezuniyet törenleri kapsamında Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni, Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan, fakülte dekanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Solmaz, tıp eğitiminin yalnızca hastalıkları ve tedavi yöntemlerini öğrenmekten ibaret olmadığını belirterek mezunlara meslek hayatlarında başarı diledi.

Solmaz öğrencilerin hayatı ile ilgili, "Sizler amfilerinize, sıralarınıza ve öğrencilik yıllarınıza veda ederken; insanlara, şifaya ve üzerimizde emeği olan bu aziz millete vefanızı sunmak üzere yeni ve kutsal bir yola çıkıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni de mezun olan genç hekimleri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılı ve iyi birer insan olmalarının önemine dikkat çekti.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan ise mezun öğrencileri kutlayarak meslek hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Dr. Aslı Nakip, geleneksel tıp fakültesi kütüğüne ismini çaktı ve mezunlar adına konuşma yaptı.

Programda bu yıl ilk kez verilen "Tıbbiye Onur Ödülü" ile klinik uygulamalarda başarılı olan genç hekimler ödüllendirilirken, Acil Tıp Stajı'nda üstün başarı gösteren intern doktor Berfin Gül'e başarı ödülü verildi.

Törende ayrıca mezun öğrencileri temsilen Dr. Büşra Nur Şanlıtürk, fakülte flamasını İntörn Doktor Berfin Gül'e teslim etti. Genç hekimler daha sonra Hipokrat Yemini ederek mesleklerine bağlılıklarını yineledi. Fakülte birincisi Dr. Aslı Nakip, ikincisi Dr. Gülşah Üstün, üçüncüsü ise Dr. Erva Kuru oldu.

Program, mezunların diplomalarını almasının ardından kep atmasıyla sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Karabük Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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