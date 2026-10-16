Karabük Üniversitesi ve Uluslararası Genç Derneği iş birliği protokolü imzaladı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Uluslararası Genç Derneği arasında akademik, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi ve gençlik çalışmalarının desteklenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Karabük Üniversitesi ile Uluslararası Genç Derneği arasında gençlik projelerinin desteklenmesi, ortak eğitim programlarının düzenlenmesi ve ulusal ve uluslararası faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

KBÜ Rektörlüğünde düzenlenen törende protokol, üniversite adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, dernek adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Uyar tarafından imzalandı.

Törene, Uluslararası Genç Derneği Kurucu Başkanı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan, dernek genel merkez heyeti, KBÜ Genç Gönüllüler Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Eda Öz Çelikbaş ve Kulüp Başkanı Serranur Özdemir katıldı.

Törende, üniversite ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak çalışma alanlarının genişletilmesi ve gençlerin akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımının artırılması konuları ele alındı.

Protokolle KBÜ'nün akademik birikimi ve bilimsel araştırma kapasitesinin, Uluslararası Genç Derneğinin gençlik ağı, gönüllülük altyapısı ve uluslararası tecrübesiyle bir araya getirilmesi hedefleniyor.

İş birliği kapsamında, başta Sosyalfest olmak üzere bilimsel organizasyonlar, fikir maratonları, sosyal inovasyon çalışmaları, gençlik hareketlilikleri, gönüllülük faaliyetleri ve ortak eğitim programlarının düzenlenmesi planlanıyor.