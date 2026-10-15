Karapınar'da öğrenciler obezite ve akran zorbalığına karşı bilinçlendirildi - Son Dakika
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Karapınar'da öğrenciler obezite ve akran zorbalığına karşı bilinçlendirildi

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Karapınar\'da öğrenciler obezite ve akran zorbalığına karşı bilinçlendirildi
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Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü öğrencilere yönelik sağlıklı yaşam eğitimi düzenledi. Eğitimlerde ağız ve diş sağlığı, hijyen, fiziksel aktivite, obezite, diyabet ve akran zorbalığı konularında bilgi verildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere yönelik sağlıklı yaşam eğitimleri verildi.

Öğrencilerin sağlık bilincini artırmak ve erken yaşlarda sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimlerde; ağız ve diş sağlığı, okul hijyeni, fiziksel aktivite, obeziteyle mücadele, okulda diyabet ve akran zorbalığı konuları ele alındı.

Eğitimlerde öğrencilere kişisel hijyenin önemi, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, düzenli fiziksel aktivitenin faydaları ve akran ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla öğrencilerin sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve okullarda sağlıklı, güvenli bir ortamın desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün, çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak ve toplumda sağlık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA
Diş SağlığıKarapınarSağlıkEğitimSon Dakika

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