Kars Boğazköyü İlkokulu'nda minikler 103'üncü yıla 10 kıtalık marşla hazırlandı - Son Dakika
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Kars Boğazköyü İlkokulu'nda minikler 103'üncü yıla 10 kıtalık marşla hazırlandı

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Kars Boğazköyü İlkokulu\'nda minikler 103\'üncü yıla 10 kıtalık marşla hazırlandı
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Kars Merkez Boğazköyü İlkokulu'nda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyerek Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü kutladı. Etkinlikle Cumhuriyet bilinci ve vatan sevgisinin pekiştirilmesi amaçlandı.

Kars Merkez Boğazköyü İlkokulu'nda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyerek Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü anlamlı bir etkinlikle kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kars Merkez Boğazköyü İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, milli birlik ve beraberliğin simgelerinden İstiklal Marşı'nı ezberledi.

Öğretmenlerinin rehberliğinde günler öncesinden hazırlıklara başlayan 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını öğrenerek Cumhuriyet Bayramı'na hazırlandı. Küçük yaşlarına rağmen marşın tamamını ezberleyen öğrenciler, sergiledikleri performansla Cumhuriyet'e ve milli değerlere olan bağlılıklarını ortaya koydu.

Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümünü farklı ve anlamlı bir çalışmayla kutlamak isteyen öğrencilerin etkinliği, okulda renkli görüntülere sahne oldu. İstiklal Marşı'nın yalnızca ilk iki kıtasını değil, 10 kıtasının tamamını ezberleyen minikler, milli mücadelenin ruhunu dizelerle yaşattı.

Etkinlikle öğrencilerin İstiklal Marşı'nın taşıdığı anlamı daha yakından kavramaları, vatan ve bayrak sevgilerinin pekiştirilmesi ve Cumhuriyet bilincinin küçük yaşlarda güçlendirilmesi amaçlandı.

Boğazköyü İlkokulu öğrencilerinin 29 Ekim için hazırladığı çalışma, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ayrı bir anlam katarken, minik öğrenciler İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyerek Cumhuriyet'in 103'üncü yılına anlamlı bir armağan sundu.

Kaynak: İHA
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