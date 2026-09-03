Kars\'ta okul alışverişi öncesi kırtasiye denetimleri sıkılaştırıldı

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Kars'ta öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamak için yoğunluk yaşanan kırtasiyelerde denetimler sıklaştırıldı. Velilerin alışveriş sırasında mağduriyet yaşamaması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, ürün fiyatlarından kasa ve raf arasındaki fiyat uyumuna kadar birçok başlık mercek altına alınıyor.

Kars Valiliği koordinasyonunda yürütülen denetimlerde, Ticaret İl Müdürlüğü ile Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinden oluşturulan ekipler kırtasiye ürünü satan işletmeleri tek tek kontrol ediyor.

"Fiyat etiketi ve kasa-raf farkına yakın takip"

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde artan kırtasiye alışverişleri nedeniyle ekipler, özellikle okul çantası, defter, kalem, silgi, boya ve benzeri eğitim malzemelerinin fiyat etiketlerini inceliyor.

Denetimlerde işletmelerde sergilenen ürünlerin üzerinde mevzuata uygun fiyat etiketi bulunup bulunmadığı kontrol edilirken, raflarda görülen fiyatlarla kasada tüketiciden talep edilen ücret arasında farklılık olup olmadığı da karşılaştırılıyor.

Ekipler ayrıca son dönemde tüketicilerin en fazla karşılaştığı sorunlardan biri olan haksız fiyat artışı iddialarına yönelik de incelemelerde bulunuyor.

Denetimlerin, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Haksız Fiyat Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

"Velilere etiketi kontrol edin uyarısı"

Okul alışverişlerinin yoğunlaştığı bu dönemde velilerin ve öğrencilerin alışveriş sırasında ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etmeleri, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırmaları ve şüpheli durumlarda yetkili mercilere bildirimde bulunmaları istendi.

Yetkililer, denetimlerin yalnızca belirli işletmelerle sınırlı kalmayacağını, eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünleri satan işletmelere yönelik kontrollerin sürdürüleceğini belirtti.

"Tüketiciler şikayetlerini iletebilecek"

Alışveriş sırasında fiyat etiketi bulunmaması, raf-kasa fiyatlarının farklı olması veya haksız fiyat artışı yapıldığının düşünülmesi halinde vatandaşların şikayetlerini ilgili mercilere bildirebileceği belirtildi.

Tüketiciler karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 175 Tüketici Hattı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Şikayet Sistemi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) veya yazılı olarak Kars Ticaret İl Müdürlüğüne iletebilecek.

Kars'ta gerçekleştirilen denetimlerle, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde artan alışveriş hareketliliğinin tüketici aleyhine fırsata dönüştürülmesinin önüne geçilmesi ve velilerin güvenli ve şeffaf bir alışveriş yapmasının sağlanması hedefleniyor.