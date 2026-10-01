Kartepe'de muhtar ve azalara Sağlıklı Hayat Akademisi eğitimi verildi - Son Dakika
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Kartepe'de muhtar ve azalara Sağlıklı Hayat Akademisi eğitimi verildi

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Kartepe\'de muhtar ve azalara Sağlıklı Hayat Akademisi eğitimi verildi
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Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında Kartepe'de muhtar ve azalara yönelik Sağlıklı Hayat Akademisi eğitimi düzenlendi. Eğitimde sağlıklı beslenme, bağımlılıkla mücadele ve erken teşhis ele alındı, bilgilerin mahalle sakinlerine aktarılması amaçlanıyor.

Kartepe'de muhtar ve azalara yönelik düzenlenen eğitimde sağlıklı beslenme, bağımlılıkla mücadele, kanser taramalarında erken teşhis ve sağlık okuryazarlığı gibi konularda bilgiler paylaşıldı.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında Kartepe'de muhtar ve azalara yönelik Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Eğitimi gerçekleştirildi. Programda sağlık okuryazarlığından sağlıklı beslenmeye, bağımlılıkla mücadeleden erken teşhise kadar birçok önemli konu ele alındı. Kartepe Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Güngörmez ile ilçede görev yapan muhtar ve azalar katıldı. Eğitimde, toplumda sağlık bilincinin güçlendirilmesi, doğru sağlık bilgisine ulaşılması ve koruyucu sağlık hizmetlerinden etkin şekilde yararlanılması konularında bilgiler paylaşıldı.

Uzmanlardan sağlıklı yaşam için önemli bilgiler

Program kapsamında alanında uzman isimler, sağlıklı yaşamın farklı başlıklarını katılımcılara anlattı. Psikolog İsmail İşçen, bağımlılığın önlenmesi ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verirken, diyetisyen Kübra Azdemir sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemine değindi. Dr. Cemile Umut ise kanserle mücadelede erken teşhis ve tanının önemine dikkat çekerek düzenli kontrollerin ve erken dönemde oluşacak farkındalığın önemini katılımcılarla paylaştı.

Sağlık okuryazarlığına dikkat çekildi

Eğitimde ayrıca sağlık hizmetlerine doğru zamanda ve doğru şekilde başvurulması, koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının günlük hayatın bir parçası haline getirilmesi üzerinde duruldu. Katılımcıların merak ettiği konular da uzmanlar tarafından yanıtlandı. Sağlıklı Hayat Akademisi Eğitimi ile muhtar ve azaların sağlık konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılmasının yanı sıra edinilen bilgilerin mahalle sakinlerine aktarılması da amaçlanıyor. Böylece doğru sağlık bilgisinin daha geniş kesimlere ulaştırılması ve toplumda sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Türkiye YüzyılıSağlıkEğitimSon Dakika

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