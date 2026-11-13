Kartepe İlçe Halk Kütüphanesi'nde ailelere disleksi söyleşisi düzenlendi - Son Dakika
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Kartepe İlçe Halk Kütüphanesi'nde ailelere disleksi söyleşisi düzenlendi

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Kartepe İlçe Halk Kütüphanesi\'nde ailelere disleksi söyleşisi düzenlendi
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Kartepe İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşide ailelere disleksi ve özgül öğrenme güçlüğünün erken belirtileri anlatıldı. Çocuk Gelişimci Elif Özgül Şengel, erken farkındalık ve doğru yönlendirmenin çocukların gelişimine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen programda ailelere, çocuklarda disleksi ve özgül öğrenme güçlüğünün erken belirtileri ile bu süreçte çocuklara nasıl destek olunabileceği konusunda bilgi verildi.

Kartepe İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşiye Çocuk Gelişimci ve Aile Danışmanı Elif Özgül Şengel konuşmacı olarak katıldı. Programda, özgül öğrenme güçlüğünün çocukların eğitim hayatına etkileri, okul öncesi dönemde disleksi açısından dikkat edilmesi gereken belirtiler ve ailelerin bu süreçte üstlenebileceği roller ele alındı.

Söyleşide çocukların öğrenme süreçlerinde karşılaşabilecekleri güçlükleri anlatan Şengel, erken farkındalık ve doğru yönlendirmenin çocukların bireysel gelişimlerine katkı sağlayabileceğini belirtti. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara yaklaşım, aile içi iletişim ve öğrenme becerilerinin desteklenmesine yönelik yöntemler hakkında bilgi veren Şengel, her çocuğun öğrenme hızının ve gelişim sürecinin farklı olduğunu vurguladı.

Program, ailelerin çocuklarının eğitim ve gelişim süreçlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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