Kastamonu Araç\'ta Hikmet Haberal öncülüğünde kampüste 10 torba çöp toplandı

Kastamonu Üniversitesi Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile akademisyenler, kampüste temizlik çalışması yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal öncülüğünde düzenlenen "Yeşil Kampüs, Temiz Gelecek" etkinliği kapsamında kampüsten 10 torba çöp toplandı. Kastamonu Üniversitesi Eko Turizm ve Çevre Topluluğu öğrencileri tarafından kampüs içerisinde bulunan çöpler, torbalara konularak çevre temizliği yapıldı. Öğrencilere, Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal tarafından çevre bilinci, doğa ve çevre kirliliği konuları hakkında bilgilendirmede yapıldı.

Turizmciler için doğanın çok önemli olduğunu vurgulayan Haberal, "Daima doğayı koruyup kollayıp sürdürülebilirliği sağlama amacındayız. Temiz bir çevrede yaşamak için öğrenci kardeşlerimizi de alarak temizlik yapıyoruz. Bu çalışmayı genele yaymak istiyoruz" dedi.

Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle birlikte Çevre Kirliliği dersi kapsamında bu etkinliği düzenlediklerini söyleyen Haberal, "Okuduğumuz okulun, görev yaptığımız okulun kampüs alanını öğrenci kardeşlerimizle baştan sonuna kadar temizledik. Çöpleri topladık. Her zaman benim bir sloganım vardır. Nereye gitsem söylerim. Doğada yürü ayak izinden başka bir iz bırakmadır. Bizlerde sadece kampüsümüzde ayak izimizden başka bir şey bırakmadık. İzmarit dahi atılmayacak. Bizlerle birlikte olan öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik ve faaliyette bulunduk" diye konuştu.

Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu'nda Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümünde eğitim gören Erdem İlçeli ise, "Ankara'dan geliyorum. Bugünde öğrenci arkadaşlarımızla ve hocamızla birlikte okulumuzu temizledik. Bundan sonra okulumuza sigara dahi atmıyoruz. Doğamıza sahip çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu'nda Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümünde eğitim gören Mustafa Daban da, "Dersimiz kapsamında Hikmet Hocamızın öncülüğünde çevremizi temizledik. Bulunduğumuz çevreye ve okulumuza faydamız dokunsun diye bilinçli bir şekilde davranarak etrafını temizledik" ifadelerini kullandı.

Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu'nda Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü öğrencisi Meltem Çapraz ise yaptıkları etkinlikten dolayı mutlu olduğunu söyledi.