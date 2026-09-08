Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri Kaçkar Dağları'nı UTMB ile uluslararası marka yaptı - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri Kaçkar Dağları'nı UTMB ile uluslararası marka yaptı

Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri Kaçkar Dağları\'nı UTMB ile uluslararası marka yaptı
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Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri, Kaçkar Dağları'ndaki 'Kaçkar by UTMB' etkinliğini inceleyen makaleyi uluslararası ISOREJ Dergisi'nde yayımladı. Çalışma, bölgeyi 'Kuzeyin Chamonix'i' yapma vizyonuyla spor turizmi stratejilerine ışık tutuyor.

Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri, Kaçkar Dağları'nın küresel spor turizmi potansiyelini inceleyerek elde edilen verileri makale haline getirdi.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Evren Atış, Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ve yüksek lisans öğrencisi Berke Burmabıyık, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kaçkar Dağları'nda incelemelerde bulundu. Elde edilen bilimsel veriler ise hazırlanan makalede toplandı. "The Role of a Global Sports Event in Sports Geography, Sports Tourism and Destination Branding: The Case of 'Kaçkar by UTMB' as the First UTMB Event Held in Türkiye" başlıklı İngilizce makale, uluslararası akademik yayıncılıkta saygın bir yere sahip İSOREJ Dergisi'nde yayımlandı. Makaleye Doç. Dr. Evren Atış coğrafi yaklaşımı ve Türkiye coğrafyası perspektifini yansıtırken, Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal doğa turizmi ve saha deneyimini aktardı. Yüksek lisans öğrencisi Berke Burmabıyık ise haritalandırma ve coğrafi veri toplama süreçlerini yönetti.

Araştırmaları çerçevesinde Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi merkezli olarak Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Kaçkar by UTMB" organizasyonunu mercek altına alan akademisyenler, etkinliğin 12 stratejik yayla yerleşimini birbirine bağlayan rotasını analiz etti. Akademisyenlerin saha gözlemler ile küresel ölçekteki bu tür organizasyonların sporcuları doğrudan geleneksel yayla kültürüyle buluşturduğu ve kültürel miras ile spor turizmini aynı deneyimde harmanladığı tespit edildi. Makalede öne çıkarılan "Kaçkar Dağları'nı Kuzeyin Chamonix'i yapma" vizyonu ile bölgenin gelecekteki spor turizmi stratejileri için önemli bir hedef olarak gösterildi.

Çalışmayla ilgili bilgi beren akademisyenler, makalede bölgede sezon dışındaki organizasyonların bölge turizmine etkisi, kadın sporcuların bölgedeki organizasyonlara ilgisi, yüksek irtifa sporlarında coğrafi bilgi sistemlerinin önemini mercek altına aldıklarını ifade ettiler.

Kaynak: İHA

Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri Kaçkar Dağları'nı UTMB ile uluslararası marka yaptı - Son Dakika

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