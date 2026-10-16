Kastamonu Üniversitesi'nde proje pazarı başladı, onaylı TÜBİTAK projesi 1200'ü aştı - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesi'nde proje pazarı başladı, onaylı TÜBİTAK projesi 1200'ü aştı

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Kastamonu Üniversitesi\'nde proje pazarı başladı, onaylı TÜBİTAK projesi 1200\'ü aştı
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Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı başladı. Açılışta, üniversitenin TÜBİTAK 2209 projelerinde 1200'ü aşan onaylı projeye ulaştığı belirtildi.

Kastamonu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Kastamonu Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı" başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Kastamonu Üniversitesi'nin son yıllarda öğrencilerin fikirlerini projeye dönüştürmeleri bakımından proje fikrinin tabana yayıldığı bir ekosistem oluşturduğunu kaydetti.

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Teknokent ve Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle düzenlenen "Kastamonu Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı" başladı. Öğrenci, akademisyen, sanayi temsilcileri, kamu kurumları ve girişimcilik ekosisteminin paydaşlarını bir araya getiren önemli bir bilim, teknoloji ve yenilik platformu olan etkinlik, Kastamonu Üniversitesi ve bölgede geliştirilen bilimsel çalışmaların, yenilikçi fikirlerin, Ar-Ge odaklı projelerin ve uygulanabilir teknoloji çözümlerinin görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda araştırmacıların, öğrencilerin ve uzmanların projelerini geniş bir paydaş kitlesine sunmalarına, geri bildirim almalarına, iş birliği fırsatları geliştirmelerine ve proje fikirlerini daha ileri aşamalara taşımalarına katkı sağlayan etkinlik, Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, "Burada yalnızca öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ve onların çok değerli hocaları tarafından danışmanlık yapılan projeleri sergilemeyeceğiz. Aynı zamanda fikir, emeğin projeye dönüşmesini, merakın ve devamında inancın somutlaştırılmasını da ortaya koyacağız. Kastamonu Üniversitemiz, son yıllarda öğrenci kardeşlerimizin fikirlerini projeye dönüştürmeleri bakımından proje fikrinin tabana yayıldığı bir ekosistem oluşturmuş durumdadır. Aslında 5-6 yıldır bu sürecin somut çıktılarını yalnızca TÜBİTAK bünyesinde veya Teknoloji Transfer Ofisi çalışmaları kapsamında değil, üniversitemizin çok geniş bir yelpazesinde de görüyoruz. Üniversitelerde yarının araştırmacıları olan, Ar-Ge ekosisteminin temel taşlarını oluşturan öğrencilerimizin proje fikirlerinden bir tanesi de TÜBİTAK 2209 projeleridir. TÜBİTAK 2209 öğrenci projeleri noktasında Kastamonu Üniversitesi'nin geldiği noktaya baktığımızda, bugünkü rakamlar itibarıyla bin 200'ün üzerinde onaylanmış projeden bahsediyoruz. Bu sayı 2020'li yılların başında tek haneli rakamlardaydı. Bugün ise ortalama 250-300 bandında projesi onaylanan ve öğrenci projelerinde Türkiye'deki 208 üniversite arasında ilk 10'da yer alan bir üniversiteden bahsediyoruz" dedi.

"Kastamonu Üniversitesi, ÜNİDES projeleri kapsamında Türkiye'de en çok projesi desteklenen ikinci üniversitedir"

Kastamonu Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk projelerine ilişkin izleme ve değerlendirme raporlarına bakıldığında Türkiye'de ilk 20 içerisinde yer aldığını söyleyen Küçük, "Bu çok değerlidir. 2006 yılında kurulmuş, henüz genç üniversiteler kategorisinde bulunan Kastamonu Üniversitesi'nin böyle bir sıralamada yer alması, oluşturulan sistemin bir sonucudur.

İkinci bir husus da son yıllarda sosyal sorumluluk kapsamında bazı kurumlarımızın önemli çalışmalar yürütmesidir. Bunlardan bir tanesi de Gençlik ve Spor Bakanlığıdır. Bakanlığımızın üniversite öğrencilerine yönelik çağrısı kapsamında desteklenen üniversite projelerinden söz ediyorum. Bu projeler, öğrenci kardeşlerimizin fikirlerini projeye dönüştürmeleri açısından büyük önem taşıyor. Son verilere göre toplam 162 projemiz desteklenmiştir. Bu sayıyla Kastamonu Üniversitesi, ÜNİDES projeleri kapsamında Türkiye'de en çok projesi desteklenen ikinci üniversitedir" diye konuştu.

"Üreten ve girişimcilik cesaretini gösteren fertler olarak yetiştirmeyi çok önemsiyoruz"

Kastamonu Üniversitesi'nin proje kültürünü tabana yaydığını belirten Prof. Dr. Küçük, "Proje ekosistemimiz ciddi anlamda şekillenmiştir. Üstelik bu ekosistem yalnızca Ar-Ge projelerinden oluşmamaktadır; sosyal sorumluluk projelerini de kapsamaktadır. Sosyal sorumluluk projelerinin özellikle vurgulamak istediğim bir yönü var: Her bir projenin şehirle mutlaka bir bağının, bir paylaşımının olmasıdır. Üniversitenin proje fikirleri aracılığıyla şehirle bütünleşmesinin yolu da buradan geçmektedir. Dünyaya baktığınızda her bir çalışma bir projedir. Bunun somut karşılığı, fikrin projeye dönüşmesidir. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Bir taraftan yapay zekaya, diğer taraftan dijitalleşmeye bakıyorsunuz. İki, üç veya beş yıl önceki bilginin ya eskidiğini ya da yetersiz kaldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla gençlerimizden bu anlamda beklentilerimiz var. Üniversite olarak da vizyonumuza bunu yerleştirmek durumundayız. Gelişen dünyadan ve teknolojiden kendimizi asla soyutlayamayız. Gerek derslerimizde gerek çalışmalarımızda gerekse projelerimizde bu sisteme entegre olmak durumundayız. Üniversite olarak sizleri yalnızca ders dinleyen ve sorgulayan bireyler olarak değil ki bunu çok iyi yapıyorsunuz, aynı zamanda laboratuvarlara giren, sahaya çıkan, üreten ve girişimcilik cesaretini gösteren fertler olarak yetiştirmeyi çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Kastamonu Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Alperen Kaymakcı ise 2019 yılında kurulum süreci tamamlanan Kastamonu Teknokent'in kısa sürede kurumsal bir kapasiteye ulaştığını belirterek, "İlk yılımızda 10 firmayla çıktığımız bu yolculukta, 2025 yılında 55 firmaya ulaşılmıştır. Şu anki raporlama döneminde ise 34'ü Ar-Ge, 16'sı girişim firması olmak üzere toplam 50 firma faaliyet göstermektedir. Bu gelişimin arkasında yalnızca firma sayısındaki artış değil, girişimcilik altyapısının güçlendirilmesi, akademik iş birliğinin yaygınlaştırılması ve teknoloji odaklı projelerin desteklenmesi de bulunmaktadır. Nitekim 2020 yılında 15 olan proje sayımız, 2025 yılında 75'e yükselmiştir. 2021-2026 yılları raporlama döneminde ise 39 yazılım, 20 Ar-Ge ve 2 tasarım projesi olmak üzere toplam 62 proje kayıt altına alınmıştır. Bugün Teknokentimizde yazılımdan girişimciliğe, mühendislikten imalata, orman ürünlerinden ormancılığa kadar farklı alanlarda yenilikçi faaliyetler yürütülmektedir. Ancak bizim için önemli olan yalnızca proje geliştirmek değil, bu projelerin gerçek hayatta karşılık bulması ve ekonomik değere dönüşmesidir. Bu doğrultuda, 2026 yılı verilerine göre Teknokentimiz bünyesinde 29 firma yurt içi satış gerçekleştirmekte, 3 firmamız ise ihracat yapmaktadır. Aynı dönemde toplam 180 kişilik istihdam ve bunun içerisinde 170 kişilik Ar-Ge personeli kapasitesi oluşmuştur. Bu rakamlar, Kastamonu'da teknoloji üretimi, nitelikli istihdam ve girişimciliğin gelişmesi bakımından önemli bir birikimin oluştuğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, Teknoloji Transfer Ofisinde, 2020 yılından itibaren Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde girişimci adaylarının 100'ün üzerinde proje başvurusunun değerlendirildiğini, 250'nin üzerinde eğitim faaliyeti ve 106 danışmanlık hizmeti gerçekleştirildiğini belirtti. Kaymakcı, "100'ün üzerinde firma ziyareti gerçekleştirilmiş, 157 üniversite-sanayi iş birliği faaliyeti yürütülmüştür. Bu faaliyetler, üniversitemizdeki bilginin sanayinin ihtiyaçlarına cevap vermesi ve ortak projelere dönüştürülebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında da önemli bir birikim oluşturuyoruz. Üniversitemizin patent ve faydalı model sayıları 2020 yılında 7, 2021 yılında 13, 2022 yılında 20, 2023 yılında 23, 2024 yılında 24, 2025 yılında ise 26 olarak kaydedilmiştir. 2026 yılı itibarıyla bu sayı 28'e ulaşmıştır. 2020-2026 yılları arasında toplam 141 fikir, mülkiyet çıktısına ulaşılmıştır. Ancak hedefimiz daha büyük" diye konuştu.

Konuşmaların ardından stantlar gezildi. Öğrenciler hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: İHA
KastamonuTeknolojiTübitakEğitimSon Dakika

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