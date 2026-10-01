Kastamonu Üniversitesi, ÜNİDES özel çağrısında 8 projeyle Türkiye üçüncüsü oldu

Kastamonu Üniversitesi, ÜNİDES'in "Çevre ve İklim" özel çağrısında Türkiye'de ilk üç sırada yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi öğrenci topluluklarının çevre ve iklim alanında hazırladığı 8 proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Kastamonu Üniversitesi, desteklenen proje sayısı bakımından Türkiye genelinde ilk üç üniversite arasında yer aldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) süreci kapsamında hayata geçirilen "Çevre ve İklim" özel çağrı dönemi sonuçları açıklandı.

22 Haziran-18 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuru döneminde 79 ilden 303'ü ulusal, 552'si yerel olmak üzere toplam 855 proje sisteme yüklendi. Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda 76 ilden 99'u ulusal, 205'i yerel olmak üzere toplam 304 proje destek almaya hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi'nden 3 ulusal, 5 yerel proje desteği

Kastamonu Üniversitesi öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan 3'ü ulusal, 5'i yerel düzeyde olmak üzere toplam 8 proje, ÜNİDES "Çevre ve İklim" özel çağrı dönemi kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Ulusal düzeyde destek almaya hak kazanan öğrenci toplulukları Dünya Dili Türkçe Öğrenci Topluluğu, Patika365 ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğrenci Topluluğu oldu. Yerel düzeyde ise 5 topluluk desteklendi. .

Bu sonuçla Kastamonu Üniversitesi, kabul edilen proje sayısı bakımından Türkiye genelinde en fazla projesi desteklenen üniversiteler arasında birinci sırayı paylaşan Karabük ve Çanakkale Üniversiteleri ile ikinci sıradaki Hakkari Üniversitesinin ardından üçüncü sırada yer aldı.

Desteklenmeye hak kazanan projeler, çevre koruması, iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık ve geri dönüşüm, sürdürülebilir yaşam ve çevresel farkındalık gibi alanlarda öğrencilerin çözüm odaklı çalışmalar geliştirmelerine ve toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacak. Projelerin 14 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında uygulanması planlanıyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi'nin öğrenci topluluklarının ÜNİDES kapsamında elde ettiği başarının, öğrencilerin proje üretme ve uygulama konusundaki yetkinliklerini gösterdiğini ifade etti.

Öğrenci topluluklarının yalnızca sosyal ve kültürel faaliyetler yürüten yapılar olmadığını, aynı zamanda toplumsal ihtiyaçlara yönelik projeler geliştiren ve bu projeleri uygulama kapasitesine sahip öğrenci yapıları haline geldiğini ifade eden Rektör Topal, çevre ve iklim gibi küresel ölçekte önem taşıyan konularda öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaların ayrıca değer taşıdığını vurguladı.

Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi'nin 8 projesinin desteklenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilerimizin çevre ve iklim konusunda duyarlılık göstermeleri, çözüm üretmeye yönelik projeler geliştirmeleri ve bu projeleri hayata geçirmeleri bizler için son derece kıymetlidir. Üniversitemizin bu çağrıda desteklenen proje sayısı bakımından Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alması, öğrencilerimizin üretkenliğinin ve proje kültürümüzün ulaştığı noktayı göstermektedir" dedi.

Rektör Topal, proje süreçlerine katkı sunan tüm öğrencilere, akademik danışmanlara ve Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.