Kavaklıdere\'de Orman Yangınları İçin Eğitim

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.

Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitime ilçede görev yapan kurum amirleri, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı. Programda, orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangınların önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler ve yangınlarla mücadele süreçleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Eğitim kapsamında Kavaklıdere Orman İşletme Müdürü Mehmet Akbıyıkoğlu tarafından sunum gerçekleştirildi. Sunumda, orman yangınlarıyla etkin mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilirken, vatandaşların göstereceği duyarlılığın da yangınların önlenmesinde kritik rol oynadığı vurgulandı.

Etkinlikte, yaz aylarında artan yangın riskine karşı tüm vatandaşların daha dikkatli ve bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirterek, ormanların korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade edildi. - MUĞLA