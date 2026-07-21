Kaymakam Atış, Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
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Kaymakam Atış, Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu

Kaymakam Atış, Kur\'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu
21.07.2026 10:35
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Diyarbakır'da Kaymakam Atış, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret ederek başarılarını kutladı.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, İlçe Müftü Vekili Abdurrahman Alas ile birlikte Mustafa Özdoğru Camisini ziyaret ederek eğitim gören yaz dönemi Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu.

Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Atış, yaz döneminde Kur'an kursuna gelen öğrencilerin mukaddes kitabı öğrendiklerini ifade etti. Kaymakam Atış, yaz tatilinde vakitlerini Kur'an öğrenerek geçiren öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerin manevi gelişimlerine katkı sunan eğitim faaliyetlerinin önemine vurgu yapan Kaymakam Atış, "Öğrencilerimiz yaz döneminde açılan Kur'an kurslarına gelerek manevi zenginliklerini arttırıyor, gönül sevincine ortak oluyor. Güzel ahlakı, hoş görüyü, adaleti önceleyen ve önemseyen yüce dinimiz İslam'ı anlatan Kur'an-ı Kerimi öğrenen öğrencilerimizi tebrik ediyor, daimi başarılar diliyorum. Öğrencilerimize mukaddes kitabımızı öğreten tüm din görevlilerimize de, emeklerinde dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Eğitim, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kaymakam Atış, Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika

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