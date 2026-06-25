Kayseri\'de 320 Bin Öğrenci Yaz Tatiline Başlıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri'de 320 bin öğrencinin yarın yaz tatiline başlayacağını hatırlatarak hem ailelere hem de öğrencilere mesaj verdi. Esen, "Tatil, yeni bir döneme daha zinde, daha dinamik bir şekilde hazırlanma fırsatı bize sunacak" dedi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının yarın sona ermesiyle birlikte kentte 320 bin öğrenci karnelerini alarak, yaz tatiline başlayacak. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de, yaptığı açıklamada hem öğrencilere hem de velilere mesaj verdi. Esen, "2025-2026 eğitim öğretim yılını bu hafta itibarıyla tamamlıyoruz. Bizim açımızdan başarıyla, huzurla geçen bir yıl oldu. Bu "hiçbir problem yaşanmadı" anlamına gelmiyor. Okul ortamlarında olabilecek birtakım problemler bu yıl biliyorsunuz ülke genelinde yaşandı ama her şeye rağmen okullarımızı başarılı bir şekilde, güvenli bir şekilde bu tatil ortamına ulaştırmış olduk. Kayseri'mizde de bu yıl 320 bin öğrencimizle biz bu süreci tamamlıyoruz. 23 bin 200 öğretmenimiz görev yaptı. Bin 153 okulumuzda fiilen eğitim öğretim devam etti. Böylesi büyük bir yapıyı huzurla, güvenle nihayete erdirmek, eğitim öğretim yılının sonunu getirmek son derece başarılı bir iş diye düşünüyorum. Bunda şüphesiz tüm öğretmenlerimizin ve eğitim yöneticilerimizin çok büyük emeği var. İlçe müdürlerimden başlayarak okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitim öğretim süreçlerini sağlıklı bir şekilde, verimli bir şekilde hep beraber yönetmiş olduk" dedi.

"Tatil yenilenme demek"

Tatilin yenilenme demek olduğunu dile getiren Esen, "Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin bu 2 aylık süreç içerisinde bir nefes almaları, dinlenmeleri ve yenilenmeleri fırsatını da doğurmuş olacak. Biz bu düşüncede tüm çocuklarımıza ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyoruz. Tatil, yeni bir döneme daha zinde, daha dinamik bir şekilde hazırlanma fırsatı bize sunacak. Çocuklarımıza mutlak suretle iyi dinlenmelerini tavsiye ediyorum. Aileleriyle birlikte vakit geçirmelerini özellikle ısrarla söylüyorum. Çünkü özellikle dijitalizasyonla beraber hayatımızın her aşamasında hissettiğimiz bu ortamdan çocuklarımızı bir nebze olsun kurtarmamız gerekiyor. Anne ve babalarıyla lütfen vakit geçirsinler. Mutlaka, çekirdek ailenin dışına taşarak geniş aileye doğru yelpazemizi genişletmeliyiz. Çocuklarımızın halalarıyla, teyzeleriyle, amcalarıyla, dayılarıyla, dedeleriyle ve nineleriyle vakit geçirmeleri, şehirde veya şehir dışında akrabaları varsa mutlaka ziyaret etmeleri ve birlikte vakit geçirmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü çocuklarımızı sadece biz konforumuzla değil, hayatımıza ortak etmeliyiz. Onlara birtakım sorumluluklar vererek bu tatil dönemi değerlendirmeli. Mutlaka kitap okumalarını, roman okumalarını, hikaye okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu yaz tatili bir öğrenme kaybına da yol açmamalıdır. Tatillerin bizim açımızdan en önemli riski budur. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımızın öğrenme kayıpları yaşaması. Buna çok dikkat çekmek istiyorum. Öğrenme kayıpları olmaması için kitap okumaları ve küçük küçük belki hatırlamalar yapmalarını da buradan ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ailelerimiz çocuklarının odalarında barınmalarına fırsat vermesinler"

Velilere de seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Ailelerimiz çocuklarının odalarında barınmalarına fırsat vermesinler. Onları mutlaka kendi hayatlarına çeksinler. Ortak oturma odalarımızda sohbet ortamlarına çeksinler. Mahallede, sokakta, caddede akranlarıyla oynamalarına lütfen fırsat versinler. Bol bol ziyaretler yapmalarını, doğayı gezmelerini, doğayla irtibat kurmalarını sağlasınlar. Bu düşünce de ailelerimizin bu konuda çocuklarına verecekleri eğitim çok daha önemli. Bu 2 aylık süreçte okul ortamının dışında onlara yeni bir eğitim öğretim ortamı kurmuş olsunlar ve böylelikle daha sakin, daha dinlenmiş ve daha kendini bulmuş çocukları tekrar biz eylül ayında eğitim öğretim sürecine bekliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ