KBÜ\'de veri analizi eğitiminin ilk bölümünde yapay zeka destekli soru yazımı işlendi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) araştırmacı ve akademisyenlerin bilimsel çalışma süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Araştırmacılar İçin Uygulamalı Veri Analizi Eğitimi"nin ilk bölümü tamamlandı.

Karabük Üniversitesinde düzenlenen eğitimde anket hazırlama, yapay zeka destekli soru yazımı, veri temizleme ve istatistiksel analiz süreçleri uygulamalı olarak ele alındı.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim, Doç. Dr. Fatma Betül Kurnaz tarafından verildi. Eğitimde araştırma sorularına uygun anket maddelerinin hazırlanması, soru yazımında sık yapılan hatalar ve yapay zeka araçlarının soru hazırlama sürecinde kullanılması konuları ele alındı.

Katılımcılara ayrıca anketlerin anlaşılırlığını değerlendirmek için pilot uygulama yapılması ve örneklem büyüklüğünün doğru belirlenmesinin önemi anlatıldı.

Eğitimin uygulamalı bölümünde katılımcılar, bilgisayar ortamında örnek anket verileri üzerinde çalıştı. Verilerin sisteme aktarılması, eksik veya hatalı yanıtların temizlenmesi ve değişkenler arasındaki ilişkilerin istatistiksel testlerle incelenmesi aşamaları gösterildi.

Elde edilen sonuçların bilimsel raporlama kurallarına uygun biçimde sunulmasına ilişkin örneklerin de paylaşıldığı eğitimde, anketlerde kullanılan dilin ve soru yapısının araştırma sonuçları üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

Doç. Dr. Kurnaz, yönlendirici, belirsiz veya karmaşık soruların araştırmanın güvenilirliğini olumsuz etkileyebileceğini belirterek analiz öncesinde verilerin dikkatle kontrol edilmesi ve sonuçların doğru yorumlanmasının önemini vurguladı.