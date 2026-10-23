KBÜ'de veri analizi eğitiminin ilk bölümünde yapay zeka destekli soru yazımı işlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

KBÜ'de veri analizi eğitiminin ilk bölümünde yapay zeka destekli soru yazımı işlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KBÜ\'de veri analizi eğitiminin ilk bölümünde yapay zeka destekli soru yazımı işlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) araştırmacılar için düzenlenen Uygulamalı Veri Analizi Eğitimi'nin ilk bölümü tamamlandı. Doç. Dr. Fatma Betül Kurnaz'ın verdiği eğitimde katılımcılar anket hazırlama, yapay zeka destekli soru yazımı ve veri temizlemeyi uygulamalı olarak öğrendi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) araştırmacı ve akademisyenlerin bilimsel çalışma süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Araştırmacılar İçin Uygulamalı Veri Analizi Eğitimi"nin ilk bölümü tamamlandı.

Karabük Üniversitesinde düzenlenen eğitimde anket hazırlama, yapay zeka destekli soru yazımı, veri temizleme ve istatistiksel analiz süreçleri uygulamalı olarak ele alındı.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim, Doç. Dr. Fatma Betül Kurnaz tarafından verildi. Eğitimde araştırma sorularına uygun anket maddelerinin hazırlanması, soru yazımında sık yapılan hatalar ve yapay zeka araçlarının soru hazırlama sürecinde kullanılması konuları ele alındı.

Katılımcılara ayrıca anketlerin anlaşılırlığını değerlendirmek için pilot uygulama yapılması ve örneklem büyüklüğünün doğru belirlenmesinin önemi anlatıldı.

Eğitimin uygulamalı bölümünde katılımcılar, bilgisayar ortamında örnek anket verileri üzerinde çalıştı. Verilerin sisteme aktarılması, eksik veya hatalı yanıtların temizlenmesi ve değişkenler arasındaki ilişkilerin istatistiksel testlerle incelenmesi aşamaları gösterildi.

Elde edilen sonuçların bilimsel raporlama kurallarına uygun biçimde sunulmasına ilişkin örneklerin de paylaşıldığı eğitimde, anketlerde kullanılan dilin ve soru yapısının araştırma sonuçları üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

Doç. Dr. Kurnaz, yönlendirici, belirsiz veya karmaşık soruların araştırmanın güvenilirliğini olumsuz etkileyebileceğini belirterek analiz öncesinde verilerin dikkatle kontrol edilmesi ve sonuçların doğru yorumlanmasının önemini vurguladı.

Kaynak: İHA
Yapay ZekaTeknolojiEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana’da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Adana'da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Antalya’dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü
Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar Kesenin ağzını açtı Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı
Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
13:56
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu Şimdi milyonlar konuşuyor
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu! Şimdi milyonlar konuşuyor
13:45
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
13:06
Aydın’da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Aydın'da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
12:58
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
12:24
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 14:20:46. #.0.3#
SON DAKİKA: KBÜ'de veri analizi eğitiminin ilk bölümünde yapay zeka destekli soru yazımı işlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei