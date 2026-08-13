Kemer’de Yaz Kur’an Kursları sona erdi

Kemer'de, 2026 Yaz Kur'an Kursları kapanış programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kaymakam Solmaz, İl Müftü Yardımcısı Özmet ve İlçe Müftüsü Karataş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı. Programda, Yaz Kur'an Kurslarına katılan çocuklar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve şiirler okundu. Kurs sürecine ilişkin slayt gösteriminin de sunulduğu etkinlikte, çeşitli gösteri ve skeçler sahnelendi. Çocukların hazırladığı etkinlikler, aileleri tarafından ilgiyle takip edildi. Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Kemer İlçe Müftülüğü tarafından Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya İl Müftü Yardımcısı Talat Özmet, Kemer İlçe Müftüsü Muttalip Karataş, Kemer İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlkay Kaya, Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar ve aileleri katıldı.