Kene ve KKKA Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Kene ve KKKA Eğitimi Düzenlendi

Kene ve KKKA Eğitimi Düzenlendi
08.07.2026 10:19
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeline kene ve KKKA hastalığı konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) personeline, kene vakaları ve Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, özellikle yaz aylarında arazi çalışmalarının yoğunlaşması ve kene popülasyonunun artması nedeniyle orman muhafaza memurları, orman mühendisleri ve orman işçilerine önemli bilgiler aktarıldı.

Eğitim kapsamında KKKA hastalığının bulaşma yolları, belirtileri, korunma yöntemleri ve kene yapışması durumunda uygulanması gereken ilk müdahale yöntemleri anlatıldı. Personelin sahada karşılaşabileceği risklere karşı bilinçlendirilmesinin amaçlandığı eğitimde, erken müdahalenin ve doğru uygulamaların hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Yetkililer, özellikle arazi çalışmalarında görev yapan personelin koruyucu kıyafet kullanması, vücut kontrolünü düzenli yapması ve kene tutunması halinde sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini hatırlattı. Eğitimle, personelin hem kendi sağlığını koruması hem de muhtemel vakalarda doğru hareket etmesi hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Sağlık, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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