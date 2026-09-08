Kerkük’ten Erzurum’a uzanan eğitim köprüsü: Başarılı öğrenciler Rektör Hacımüftüoğlu’nun misafiri oldu

Erzurum Eğitim, Kültür ve Başarı Programı kapsamında Kerkük'ten Erzurum'a gelen, ilkokul eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ortaokula geçiş sınavında derece elde eden 30 öğrenci ve beraberindeki eğitmenler, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun konuğu oldu. Tarihi ve kültürel bağların eğitim yoluyla geleceğe taşındığı buluşmada öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Hacımüftüoğlu, gençlerin hayalleri ve gelecek hedefleri üzerine sohbet etti.

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Türkmeneli Eğitim ve Kültür Merkezi, Irak Türkmenleri Öğrenci ve Gençler Birliği ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen Erzurum Eğitim, Kültür ve Başarı Programı, Kerkük ile Erzurum arasındaki tarihi ve kültürel gönül bağının genç nesiller üzerinden güçlendirilmesine katkı sunuyor. Program kapsamında Erzurum'u ziyaret eden başarılı öğrenciler ve eğitmenleri, Atatürk Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya geldi. Öğrencileri makamında ağırlayan Rektör Hacımüftüoğlu, eğitim hayatlarında elde ettikleri başarı dolayısıyla kendilerini tebrik ederek gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Sizleri Üniversitemizde Görmekten Büyük Memnuniyet Duyarız"

Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, gençlerin eğitim yolculuklarının yalnızca akademik başarılarla değil; tarih, kültür ve ortak değerlerle de şekillendiğine dikkat çekti. Kerkük ile Erzurum arasında köklü bir tarihi ve kültürel bağ bulunduğunu belirten Rektör Hacımüftüoğlu, bu bağın gençlerin eğitim süreçleriyle daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Rektör Hacımüftüoğlu değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Kerkük'ten Erzurum'a gelen kıymetli öğrencilerimizi Üniversitemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gösterdikleri başarı dolayısıyla her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, eğitim hayatlarında daha büyük başarılara ulaşmalarını diliyorum. Erzurum ile Kerkük arasında tarihimizin ve ortak kültürümüzün şekillendirdiği çok güçlü bir gönül bağı bulunmaktadır. Bu bağı geleceğe taşımanın en önemli yollarından birinin eğitim olduğuna inanıyoruz. Sizlerin bugün burada olması da bu gönül köprüsünün ne kadar güçlü olduğunun güzel bir göstergesidir. Bugünün başarılı öğrencileri olarak gelecekte çok daha önemli görevler üstleneceğinize inanıyorum. Üniversite çağına geldiğinizde sizleri Atatürk Üniversitesinde görmekten ayrıca büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim."

Atatürk Üniversitesi Uluslararasılaşmada Bölgesel Bir Eğitim Merkezi Olma Vizyonunu Sürdürüyor

Ziyarette Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma çalışmaları hakkında da bilgi veren Rektör Hacımüftüoğlu, Üniversitenin farklı coğrafyalardan öğrencileri eğitim çatısı altında buluşturan güçlü bir uluslararası öğrenci yapısına sahip olduğunu ifade etti. Atatürk Üniversitesinde örgün ve açıköğretim eğitimleri kapsamında toplam 13 bin yabancı uyruklu öğrenciye eğitim verildiğini belirten Hacımüftüoğlu, Üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi. Rektör Hacımüftüoğlu, Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerine de dikkat çekerek, Atatürk Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulunun 1 milyon uluslararası öğrenci hedefine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı. Bu doğrultuda Atatürk Üniversitesinin yalnızca Türkiye'nin değil, başta Türk dünyası olmak üzere geniş bir coğrafyanın gençleri için nitelikli bir eğitim merkezi olma misyonunu güçlendirmeye devam ettiği ifade edildi.

Kerkük ile Erzurum Arasında Yeni Nesiller Üzerinden Güçlenen Gönül Köprüsü

Ziyarette Irak ve Türkmenistan uyruklu olup Atatürk Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler de yer aldı. Farklı coğrafyalardan gençlerin aynı eğitim çatısı altında buluşmasının taşıdığı anlamın öne çıktığı programda, eğitim, kültür ve kardeşlik ekseninde gerçekleştirilen çalışmaların geleceğe yönelik önemi değerlendirildi. Başarılarıyla programa katılmaya hak kazanan öğrenciler ise Erzurum'da bulunmaktan ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. İyi niyet temennileri ve karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden ziyaret, bölgenin önemli yayın kuruluşlarından Türkmeneli TV ile gerçekleştirilen söyleşiyle sona erdi. Rektör Hacımüftüoğlu, söyleşide Atatürk Üniversitesinin eğitim, araştırma ve uluslararasılaşma alanındaki çalışmalarının yanı sıra gelecek hedeflerini ve bölgeyle kurulan tarihi-kültürel gönül bağının Üniversite açısından taşıdığı anlamı değerlendirdi.

Atatürk Üniversitesi, köklü tarihinden aldığı güçle eğitim ve bilimin evrensel dili üzerinden farklı coğrafyaların gençlerini Erzurum'da buluşturmaya; gönül coğrafyasıyla kurduğu bağları eğitim, kültür ve ortak gelecek perspektifiyle geleceğe taşımaya devam ediyor.