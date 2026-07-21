Kimya Eğitiminde Uluslararası Zirve Erzurum\'da Gerçekleşti

Dünyanın kimya eğitimi alanındaki en saygın bilimsel organizasyonları arasında gösterilen 28. Uluslararası Kimya Eğitimi Konferansı (ICCE 2026) ile 17. Avrupa Kimya Eğitimi Araştırmaları Konferansı (ECRICE 2026), ilk kez ortak bir çatı altında Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde başarıyla tamamlandı. Beş gün boyunca Erzurum'da gerçekleştirilen konferans, yalnızca bilimsel çıktılarıyla değil; uluslararası iş birliklerini güçlendiren yapısı, yapay zeka odaklı vizyonu ve Türkiye'nin bilim diplomasisine sunduğu katkıyla da hafızalarda yer edindi.

45 farklı ülkeden yaklaşık 300 akademisyen, araştırmacı, eğitimci ve alan uzmanını bir araya getiren organizasyon, kimya eğitiminin geleceğine yön veren en önemli uluslararası platformlardan biri olarak dikkat çekti. Nene Hatun Kültür Merkezinde düzenlenen konferans boyunca gerçekleştirilen davetli konuşmalar, sempozyumlar, çalıştaylar, sözlü ve poster sunumları ile bilimsel bilgi paylaşımı en üst seviyeye taşınırken, katılımcılar aynı zamanda Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

14 Yıl Sonra Aynı Çatı Altında Tarihi Buluşma

2012 yılında Roma'da gerçekleştirilen ortak organizasyonun ardından, aradan geçen 14 yıl sonra ICCE ve ECRICE konferanslarının yeniden aynı platformda düzenlenmesi, uluslararası bilim çevrelerinde önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Türkiye'nin hem Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) hem de Avrupa Kimya Dernekleri Birliği (EuChemS) üyesi olması, Anadolu'nun Avrupa ile Asya arasında bilimsel bir köprü niteliği taşıması ve ülkenin kimya eğitimi alanındaki güçlü akademik birikimi, bu prestijli organizasyonun Atatürk Üniversitesine emanet edilmesinde belirleyici rol oynadı.

Konferans süresince "Yapay Zeka Çağında Kimya Eğitimi" ana teması etrafında yürütülen oturumlarda; dijital dönüşüm, yapay zeka destekli öğrenme ortamları, sürdürülebilir kimya eğitimi, yenilikçi öğretim yöntemleri ve disiplinler arası eğitim modelleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Bilimsel Program Yoğun İlgi Gördü

Beş gün süren organizasyon kapsamında gerçekleştirilen bilimsel program, alanında dünyanın önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Konferans boyunca; 10 davetli konuşmacı, 8 uygulamalı atölye çalışması, 5 bilimsel sempozyum, 133 sözlü bildiri, 76 poster sunumu ile kimya eğitimi alanındaki güncel araştırmalar uluslararası akademik kamuoyuyla paylaşıldı. Disiplinler arası yaklaşımların öne çıktığı oturumlarda özellikle yapay zekanın eğitim süreçlerine entegrasyonu, deneysel öğrenme modelleri, sürdürülebilir laboratuvar uygulamaları ve geleceğin eğitim teknolojileri üzerine yapılan sunumlar büyük ilgi gördü.

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Altyapısını Dünyaya Tanıttı

Konferans, yalnızca akademik bilgi paylaşımına değil, Atatürk Üniversitesinin araştırma altyapısının uluslararası bilim dünyasına tanıtılmasına da önemli katkı sağladı. Katılımcılar; üniversitenin araştırma merkezleri, laboratuvar altyapısı, uluslararası proje deneyimi, ilaç ve biyoteknoloji alanındaki çalışmaları ile sürdürülebilirlik odaklı bilimsel yaklaşımı hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı buldu.

Özellikle Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM), İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü ile hayata geçirilmesi planlanan İlaç Hammadde Sentez Merkezi vizyonu, uluslararası akademisyenlerin dikkatini çeken başlıklar arasında yer aldı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel İş Birliklerinin Kalıcı Sonuçlara Dönüşeceğine İnanıyorum"

Konferansın başarıyla tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, böylesine saygın iki uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmanın üniversite adına büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Bilimin evrensel dilinin sınırları ortadan kaldırdığına dikkat çeken Rektör Hacımüftüoğlu, şunları söyledi: "ICCE ve ECRICE gibi dünyanın en saygın iki bilimsel organizasyonunu ilk kez ortak bir çatı altında üniversitemizde başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beş gün boyunca yalnızca bilimsel bilgi paylaşılmadı; farklı kültürler, farklı eğitim anlayışları ve farklı araştırma gelenekleri aynı masa etrafında buluştu. Ortaya çıkan fikir alışverişlerinin önümüzdeki yıllarda uluslararası ortak projelere, akademik iş birliklerine ve yeni araştırmalara dönüşeceğine yürekten inanıyorum."

Kimya eğitiminin yalnızca laboratuvarlarla sınırlı bir alan olmadığını belirten Hacımüftüoğlu, günümüzde sağlık, çevre, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınmanın temel yapı taşlarından biri haline geldiğini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Bilimsel üretimin toplumsal faydaya dönüşmesi, üniversitelerin en önemli sorumluluklarından biridir. Kimya eğitimi de bu dönüşümün merkezinde yer almaktadır. Yapay zeka çağında bilgi üretmenin yanında, bilgiyi doğru yönetebilen, yorumlayabilen ve insanlığın hizmetine sunabilen bireyler yetiştirmek zorundayız. Atatürk Üniversitesi olarak araştırma altyapımızı, uluslararası iş birliklerimizi ve bilimsel vizyonumuzu bu hedef doğrultusunda geliştirmeye devam ediyoruz."

Uluslararası katılımcıların Erzurum'a ve Atatürk Üniversitesine gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Hacımüftüoğlu, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen bilim kurullarına, düzenleme komitesine, Türkiye Kimya Derneğine, akademisyenlere, öğrencilere ve tüm paydaşlara teşekkür ederek, konferansın oluşturduğu bilimsel sinerjinin uzun yıllar etkisini sürdüreceğine inandığını sözlerine ekledi.

Uluslararası Bilim Diplomasisine Güçlü Katkı

ICCECRICE 2026, yalnızca kimya eğitimi alanındaki güncel araştırmaların tartışıldığı bir bilimsel platform olmanın ötesinde; Türkiye'nin uluslararası akademik görünürlüğünü artıran, bilim diplomasisini güçlendiren ve yeni araştırma ağlarının oluşmasına zemin hazırlayan önemli bir organizasyon olarak kayıtlara geçti. Atatürk Üniversitesi, ev sahipliği yaptığı bu prestijli organizasyonla araştırma üniversitesi kimliğini uluslararası ölçekte bir kez daha ortaya koyarken; bilimsel üretim, uluslararasılaşma ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda küresel akademik iş birliklerini güçlendirmeye yönelik kararlı vizyonunu da bir kez daha gözler önüne serdi. - ERZURUM