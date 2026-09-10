Kırıkhan'da ebeveyn kaybı yaşayan 200 çocuğa eğitim seti dağıtıldı - Son Dakika
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Kırıkhan'da ebeveyn kaybı yaşayan 200 çocuğa eğitim seti dağıtıldı

Kırıkhan\'da ebeveyn kaybı yaşayan 200 çocuğa eğitim seti dağıtıldı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Yüreğimizdeki Işık" projesi kapsamında ebeveyn kaybı yaşamış 200 çocuğa okul öncesi kırtasiye ve eğitim setleri verildi. Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen programda setler hayırseverlerin desteğiyle temin edildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Yüreğimizdeki Işık" projesi kapsamında ebeveyn kaybı yaşamış 200 çocuğa eğitim desteği verildi.

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Kırıkhan İlçe Müftülüğü Yetim Koordinatörlüğü tarafından Mimar Sinan Mahallesi Selimiye Camii'nde program düzenlendi. Programda 200 çocuğa okul öncesi kırtasiye ve eğitim setleri ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa Hatay İl Müftüsü Necati Şafak, Kırıkhan İlçe Müftüsü Mehmet Altunal, müftülük personeli, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları gönüllüleri ve çocukların aileleri katıldı.

Eğitim setlerinin, hayır severlerin desteğiyle temin edildiği belirtildi.

İl Müftüsü Necati Şafak, çocukların eğitim hayatlarına katkı sunmanın ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmanın önemine dikkat çekerek projeye destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Program, çocuklara eğitim setleri ve hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Kırıkhan, Eğitim, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kırıkhan'da ebeveyn kaybı yaşayan 200 çocuğa eğitim seti dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkhan'da ebeveyn kaybı yaşayan 200 çocuğa eğitim seti dağıtıldı - Son Dakika
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