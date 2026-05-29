Kütüphanelerin çalışma günlerine sınav ayarı

29.05.2026 14:59  Güncelleme: 15:04
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerin yoğun talebi üzerine, 1 Haziran'dan itibaren kentteki kütüphanelerin haftanın 7 günü hizmet vereceğini duyurdu. Yeni uygulama ile sınav dönemi boyunca öğrencilere kesintisiz çalışma imkanı sağlanacak.

"Kütüphanem Kocaeli" bünyesinde hizmet veren ve daha önce pazartesi günleri kapalı olan merkezlerin tamamı, 1 Haziran itibarıyla haftanın 7 günü açık olacak. Sınav dönemindeki gençlerin verimli bir ortamda ders çalışabilmesi amacıyla, öğrencilerden 153 Çağrı Merkezi ve kütüphaneler aracılığıyla gelen yoğun talepler üzerine çalışma takvimi güncellendi. Yeni uygulamayla birlikte kütüphaneler, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS ve LGS'ye kadar kesintisiz şekilde öğrencilere hizmet verecek.

Yeni düzenleme kapsamında İzmit'te bulunan Alev Alatlı ve SEKA kütüphanelerinin yanı sıra Derince, Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova'daki merkezler pazartesi günleri de kapılarını açık tutacak. Daha önce haftanın 6 günü 09.00-22.00 saatlerinde hizmet veren bu kütüphaneler, artık haftanın her günü vatandaşları ağırlayacak.

Öte yandan, halihazırda 7 gün 24 saat esasına göre faaliyet gösteren Millet Kütüphanesi'nde ise mevcut çalışma sistemi aynı şekilde devam edecek.

Binlerce basılı eser, geniş e-kitap arşivi, sessiz çalışma salonları ve yüksek oturma kapasitesiyle gençlerin eğitim hayatına destek olan kütüphaneler, sınav maratonundaki öğrencilere ücretsiz ve konforlu çalışma imkanı sunmayı sürdürecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
