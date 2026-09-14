Konya'da 2026-2027 eğitim yılı başladı, 474 bin 512 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da 2026-2027 eğitim yılı başladı, 474 bin 512 öğrenci ders başı yaptı

Konya\'da 2026-2027 eğitim yılı başladı, 474 bin 512 öğrenci ders başı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılının ilk gününde 2 bin 186 okulda 474 bin 512 öğrenci ve 35 bin 523 öğretmen ders başı yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, yeni yılda 'Maarifin Kalbinde Oyun' temasıyla oyun ve etkinliklere daha çok yer verileceğini belirtti.

Konya'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılının ilk gününde 2 bin 186 okulda, 474 bin 512 öğrenci ve 35 bin 523 öğretmen ders başı yaptı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, yeni eğitim öğretim yılşının başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Binlerce yıllık kültür ve medeniyetimizin değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak ve çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojik gelişmelere hakim nesiller yetiştirmek, doğru ve yerinde bir eğitim hizmeti ile mümkündür. Eğitim hizmetinin sistemli bir şekilde yürütüldüğü yerler olan okullarımız ise yarınlarımızın şekillendiği, aziz milletimizin nice hayal ve hedefinin zihinlerde fidana durduğu mekanlardır. 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılının ilk gününde ilimizdeki 2 bin 186 okulumuzda, 474 bin 512 öğrencimiz ve 35 bin 523 öğretmenimiz ders başı yapacakladır. Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve eğitime yepyeni bir ufuk kazandıran 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' de okullarımızın misyonlarını daha da güçlendirmekte; sahip olduğu bilgiyi beceriye dönüştürebilen, milli ve manevi değerlerimizle barışık, okuyan, düşünen ve üreten bir neslin yetişmesine büyük katkılar sunmaktadır. Yeni eğitim yılında 'Maarifin Kalbinde Oyun' teması çerçevesinde öğrenme süreçlerinde oyun ve etkinliklere daha çok yer verilerek çocuklarımızın sosyal gelişimleri ve kültürel bağları daha da kuvvetlendirilecektir. İnanıyoruz ki 'erdem, değer, eylem' yaklaşımı esas alınarak, sorumluluğu ve aidiyet duygusu yüksek bir şekilde yetişen çocuk ve gençlerimiz, geleceğin büyük Türkiye'sini inşa edeceklerdir. 31 ilçemizin genelinde, yeni eğitim yılında bin 2 bahçe görevlisi ve 2 bin240 TYP temizlik görevlisi iş başı yapmışlardır. Ayrıca yaz döneminde bakım onarım çalışmaları başta olmak üzere, okullarımızda gerekli olan tüm hazırlıklar tamamlanmış, eğitim ortamları en uygun hale getirilmiştir. Amacımız, öğrencilerimizin daha güvenli ve daha hijyenik okul ortamlarında eğitim almalarına katkı sunmaktır. 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılının başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, yönetici, öğretmen ve velilerimiz ile aziz milletimizin her bir ferdine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Murat Yiğit, Eğitim, Konya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Konya'da 2026-2027 eğitim yılı başladı, 474 bin 512 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

16:16
Dev bankadan altın tahmini
Dev bankadan altın tahmini
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
15:12
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 16:18:51. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da 2026-2027 eğitim yılı başladı, 474 bin 512 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement