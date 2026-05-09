Konya'da şehidin ismi okulda yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da şehidin ismi okulda yaşatılacak

Konya\'da şehidin ismi okulda yaşatılacak
09.05.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2023 yılı Aralık ayında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in ismi Konya'da yaşatılacak.

2023 yılı Aralık ayında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in ismi Konya'da yaşatılacak.

Konya Ardıçlı TOKİ İlkokulunda Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir adına, 2021 Anafartalar Devresi, şehidin ailesi ve okul aile birliğinin katkılarıyla yapılan Akıl Zeka Oyunları Sınıfı ve Müzik Atölyesinin açılışı ile gerçekleştirildi. Açılışa şehidin ailesi, Milli Eğitim Müdürlüğünden yetkililer, okul müdürleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Himmet Çağlar, üç ay gibi bir sürede sınıfların oluşumunu tamamladıklarını söyledi. Çağlar, Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir adına hazırlanan bu sınıfların öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca öğrencilerin sağlıklı su tüketimi adına yine finansmanı 2021 Anafartalar Devresi, şehidin ailesi ve okul aile birliği tarafından sağlanan arıtma su sistemlerinin okulun tüm katlarında yerleştirildiğini belirten Çağlar, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Program, Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir adına yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesilmesiyle sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Konya'da şehidin ismi okulda yaşatılacak - Son Dakika

Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi kenti ikiye böldü Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
CHP’li Veli Ağbaba’dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in ’1 milyon Euro’ iddiasına yanıt CHP'li Veli Ağbaba'dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına yanıt

17:46
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
17:27
Abdullah Kiğılı’dan Hakan Safi’ye destek
Abdullah Kiğılı'dan Hakan Safi'ye destek
16:59
Bir ilimiz ayakta 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
16:46
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı Gözler Hakan Çalhanoğlu’nu aradı
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 18:26:32. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da şehidin ismi okulda yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.