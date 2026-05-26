Kopal Lisesi\'nden Anlamlı Sergi

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Kopal köyü Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan, "Çocuklar için bir adım, gelecek için büyük bir iz" temalı sergi ziyaretçilerini ağırladı.

Öğrencilerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergide Çocuk Gelişimi Sergisi, Müzeler Haftası Müze Sergisi ile Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Sergisi ziyaretçilerle buluştu.

Eğitim, kültür, sanat ve üretimin bir araya geldiği etkinlikte öğrencilerin el emeği ürünleri ve özgün çalışmaları sergilendi.

Kopal Çok Programlı Anadolu Lisesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, serginin yalnızca bir yıl sonu etkinliği olmadığı, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci, üretkenliği ve toplumsal duyarlılığını yansıtan anlamlı bir çalışma olduğu ifade edildi. Sergiden elde edilecek giriş gelirlerinin Gazze'ye bağışlanacak olması ise etkinliğe ayrı bir anlam katıyor. Dayanışma ve kardeşlik mesajı taşıyan organizasyonun, öğrencilerde yardımlaşma ve farkındalık bilincini güçlendirmesi hedefleniyor.

Sergiye, İlçe Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Karakurt, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katılım sağladı. - ERZURUM