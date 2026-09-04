Köyceğiz'de okul müdürleri, yeni eğitim yılı öncesi değerlendirme toplantısında buluştu - Son Dakika
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Köyceğiz'de okul müdürleri, yeni eğitim yılı öncesi değerlendirme toplantısında buluştu

Köyceğiz\'de okul müdürleri, yeni eğitim yılı öncesi değerlendirme toplantısında buluştu
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul müdürleri değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda MEB genelgesi ve iş süreçleri ele alınırken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen müdürlere başarılar diledi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce okul müdürleri değerlendirme toplantısında buluştu.

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Sene başı değerlendirme toplantısı Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda ilçedeki resmi/özel okullarda görev yapan okul/kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sene başı iş ve işlemlerini konu alan genelge ve buna bağlı iş ve işlemlerin temel olarak istişare edildiği toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, Şube Müdürleri Avni Aytekin ve Muhammet Emin Şen katıldı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, "Kurumlarımızdaki birçok iş yükünü büyük bir sorumlulukla yürüten, emek veren kıymetli müdürlerimize teşekkür eder, yeni eğitim öğretim yılı içerisinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Köyceğiz'de okul müdürleri, yeni eğitim yılı öncesi değerlendirme toplantısında buluştu - Son Dakika

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